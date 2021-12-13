5G’de oyunun kuralı değişiyor

İletişim şirketi Türk Telekom, geleceği 5G’yle şekillendirmek üzere dünyanın önde gelen teknoloji firmalarıyla ortaklıklar yapıyor. Şirket, son olarak telekomünikasyon, enerji, finans gibi sektörlerin en önemli gereksinimlerinden senkronizasyon konusunda Net Insight’la iş birliğini hayata geçirdi. Bu iş birliği sayesinde 5G zaman ve frekans senkronizasyonu alanında geliştirilen patentli teknoloji, ürünleştirilerek Türkiye dahil tüm dünyaya pazarlanacak.

Mühendisler çalışıyor

Anlaşma da Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ile Net Insight CEO’su Crister Fritzson tarafından imzalandı. Önal, imza töreninde Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük edip geleceği 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek için çalıştıklarını belirtti. Önal, milli sorumluluk anlayışıyla teknolojiyi insanın faydası için üreten ve sektöre değer katan dünyadaki sayılı operatörler arasında yer almaktan gurur duyduklarını ifade etti. Önal, şunları kaydetti: “İştiraklerimizle birlikte 5G alanındaki yetkin mühendislerimiz, teknolojilerimiz, ürünlerimiz ve testlerimizle küresel arenada 5G’nin gelişmesinde aktif rol alıyoruz. Mobil operatörler ve kritik zaman senkronizasyonu gereksinimi olan tüm sektörler için maliyetleri düşürecek, servis sürekliliğini arttıracak bu yenilikçi çözüm için küresel pazarda önemli bir potansiyel görüyoruz. 5G’nin senkronizasyon ihtiyacı için gereken bin 500 nano saniye keskinliğin çok altında bir değere sahip olan ürünümüzle tüm bu ihtiyaçları karşılayabiliyoruz. Bu teknolojiyle birlikte Türk mühendislerimizin büyük başarısını göstererek ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğiz.” Ümit Önal, yeni nesil teknolojilerle 5G yolculuğunda Türkiye’yi öncü yapma yolunda hızla ilerlediklerini vurguladı. Hem Türkiye hem de ABD’de 5G ve ötesi yeni nesil teknolojilerle ilgili çok önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Önal, şöyle konuştu: “Net Insight’la yaptığımız anlaşma bizim için önemli. Zira anlaşma kendi mühendislerimiz tarafından 5G zaman, frekans senkronizasyonu alanında geliştirdiğimiz patentli teknolojinin Türk Telekom ve Net Insight ortaklığıyla ürünleştirilip Türkiye dahil tüm dünyaya sunulmasını kapsıyor. Projenin ürün fikri ve patenti Türk Telekom olarak bize ait. Altyapımızı açarak test süreçlerini biz gerçekleştirdik. Nihai ürünün ortaya çıkma sürecinde ve sonrasında da gerek şebekelere uyarlama gerekse yazılım geliştirmeyle ilgili desteğe devam edeceğiz.”

“Güçlü yetkinliğe sahibiz”

Net Insight CEO’su Crister Fritzson da Türk Telekom’la mobil operatör ağlarına uyarlanacak teknolojiler geliştirme konusunda uzun ve faydalı bir iş birliğine imza attıklarının altını çizerek, “Birlikte hem 5G ağları hem de zaman senkronizasyonu alanında güçlü bir yetkinliğe sahibiz” dedi.