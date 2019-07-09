0553 313 94 23

5G teknolojisi hangi yenilikleri sunuyor? 5G ne sağlıyor?

Son günlerde adını sıkça duymaya başladığımız 5G teknolojisi, teknolojiseverlerin merak konusu oldu. 5G 'nin hangi yenilikleri getireceği, 4G/LTE'den hangi farklara sahip olacağı gibi sorular akıllara geliyor. 5G hayatımızı baştan sona değiştirecek. Peki 5G ile hangi yenilikler bizi bekliyor? İşte 5G hakkında merak edilenler...

09 Temmuz 2019 Salı 15:50
5G teknolojisi hangi yenilikleri sunuyor? 5G ne sağlıyor?

Son günlerde adını sıkça duymaya başladığımız 5G teknolojisi, teknolojiseverlerin merak konusu oldu. 5G 'nin hangi yenilikleri getireceği, 4G/LTE'den hangi farklara sahip olacağı gibi sorular akıllara geliyor. 5G hayatımızı baştan sona değiştirecek. Peki 5G ile hangi yenilikler bizi bekliyor? İşte 5G hakkında merak edilenler...

Türk Telekom’dan 5G konusunda önemli bir adım geldi. Türk Telekom, 5G’nin tam olarak ne olduğunu, nasıl bir teknolojik altyapıya sahip olduğunu, hangi sektörleri ne düzeyde etkileyeceğini kapsamlı bir biçimde, “5G Beyaz Kitap” isimli bir çalışmayla aktarmıştı. Oldukça faydalı bir çalışma olan 5G Beyaz Kitap, konuya dair merak edilen pek çok soruya yanıt içeriyor. Türk Telekom adına açıklama yapan Strateji ve Planlama Müdür Yardımcısı Fırat Yaman, 5G’nin çoğalan iletişim ihtiyaçlarına tatmin edici düzeyde cevap verecek bir teknoloji olduğunu vurguladı. Ayrıca Yaman, 2020 sonrasından başlamak kaydıyla 5G’nin kademe kademe büyüyüp gelişeceğini, gelişim sürecinin 3G ve 4G’ye kıyasla daha yavaş gerçekleşeceğini belirtti.

Gittikçe kıymeti daha da artan mobil teknolojiler, kullanıcılarına her sene biraz daha hız ve biraz daha nitelikli kullanıcı deneyimi vadediyor. Telefon kullanıcılarının önemli bir çoğunluğu telefonlarındaki internet hızından tam anlamıyla memnun değil. 5G teknolojisi telefon kullanıcılarına memnuniyet sağlayabileceği kaliteyi sunacak mı? İşte 5G teknolojisinin fark yaratan ayrıntıları...

Yüksek hızlı 5G teknolojisi

Öncelikle yakın gelecekte daha çok hayatımıza girmesi beklenen ve 4K'nın yerini alacak olan 8K video akışının temelinde olacak. Ancak bu çözünürlüğü kullanacak televizyonlar henüz oldukça az sayıda ve pahalı da olsa, telefonların bu teknolojiyi desteklemiyor olmamasını da (şimdilik) düşündüğümüzde 5G'nin bu taraftaki değişikliği için birkaç sene daha beklememiz gerekeceği açıkça ortada.

Dosya aktarımındaki fark yaratan hızı

5G'nin sağladığı hız dosya aktarım hızını katlayacak. 1.5 GB'lık PUBG'nin telefona indirilmesi sadece saniyeler sürecek. Oldukça iddialı bir cümle gibi geliyor; ancak 5G ile bu hız gayet normal.

Çevirimiçi oyun kalitesi

Çevrimiçi oyun deneyimi önem kazanacak. Google Stadia platformu ve türevi örnekleri daha çok artacak. Yani biz oyun oynarken artık konsola oyun indirmekle uğraşmayacağız, ya da minör ya da majör güncellemeler dert olmaktan çıkacak. Çünkü biz doğrudan karşımızdaki sunucuya bağlanarak oyunları deneyimleme şansına sahip olacağız.

Görüntü kalitesindeki artış

Canlı yayınların da kalitesi ve niceliği artış gösterecek. Artık görüntü kalitesi kötü yayınları takip etmek durumunda kalmayacağız; 5G bu hızı sağladığından çözünürlüğü yüksek göreceğiz.

Artırılmış gerçeklik birçok farklı şekilde karşımıza çıksa da, hala ilk aşamalarında. 5G'nin yüksek hızı ve düşük gecikme süresiyle bu değişebilir. Gelecekte otomobilinizin ön camına yansıtılan kişisel reklamlarla veya akıllı bir ön camdan bakıldığında yola yansıyan yol tariflerini görebiliriz.

5G'nin hızı, araçlar arasındaki iletişimi kolaylaştıracağından otonom araçların daha hızlı yaygınlaştığını görebiliriz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:50
  1. 5G
  2. 5G teknolojisi
  3. 5g hızı
  4. 4.5G bağlantı
  5. 5g ne sağlıyor
  6. 5g nedir
  7. 5g nin farkı ne
  8. internet hızı nasıl arttırılır
  9. internet hızını nasıl arttırırız
  10. internet hızı
  11. bağlantı hızı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Avcı’dan yoğun mesai
    1. Abdullah Avcı’dan yoğun mesai
    2. Fındıklı açıklarında hortum çıktı
    3. Afyonkarahisar'da orman yangını
    4. Açık Hava Sinema Günleri 10’da
    5. Yaz spor okulları başladı
    6. Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı: 2..
    7. Söke CHP’den ADD ve Şehit Aileleri..
    8. Ünlü anketçiden bomba açıklama: AK..
    9. Esmer şeker hafızayı zayıflatıyor! |..
    10. Köln Diyanet Merkezi için yapılan..
    11. Söke Belediyesi Yaz Kurslarında 2 Bin..
    12. Devrekliler İstanbul’da bir araya..
    13. Marmarisli gazetecilere yeni basın..
    14. Ambalaj atığı tesisi çevre..
    15. Manisa’da tasarruf dönemi
    16. Husilere bağlı mahkemeden 31 kişiye..
    17. Başkan Esen, projelerini anlattı
    18. İstanbul'da cildiye randevu cildiye..
    19. İl Koordinasyon Kurulu 3. dönem..
    20. Mersin’in 5 yıllık ulaşım planı masaya..
    21. Adıyaman’da orman yangını
    22. Kütahya merkezli uyuşturucu..
    23. Çocuklarda burun kanaması önemli
    24. On Birinci Kalkınma Planı TBMM Plan ve..
    25. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda..
    26. İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri
    27. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    28. Tokat’ta arazide su kavgası, 1 kişi..
    29. Kaş’ta ’Hayatıma Kastım Yok, Kaskım..
    30. Dışı karpuza, içi kavuna, tadı..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!