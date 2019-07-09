5G teknolojisi hangi yenilikleri sunuyor? 5G ne sağlıyor?

Son günlerde adını sıkça duymaya başladığımız 5G teknolojisi, teknolojiseverlerin merak konusu oldu. 5G 'nin hangi yenilikleri getireceği, 4G/LTE'den hangi farklara sahip olacağı gibi sorular akıllara geliyor. 5G hayatımızı baştan sona değiştirecek. Peki 5G ile hangi yenilikler bizi bekliyor? İşte 5G hakkında merak edilenler...

Türk Telekom’dan 5G konusunda önemli bir adım geldi. Türk Telekom, 5G’nin tam olarak ne olduğunu, nasıl bir teknolojik altyapıya sahip olduğunu, hangi sektörleri ne düzeyde etkileyeceğini kapsamlı bir biçimde, “5G Beyaz Kitap” isimli bir çalışmayla aktarmıştı. Oldukça faydalı bir çalışma olan 5G Beyaz Kitap, konuya dair merak edilen pek çok soruya yanıt içeriyor. Türk Telekom adına açıklama yapan Strateji ve Planlama Müdür Yardımcısı Fırat Yaman, 5G’nin çoğalan iletişim ihtiyaçlarına tatmin edici düzeyde cevap verecek bir teknoloji olduğunu vurguladı. Ayrıca Yaman, 2020 sonrasından başlamak kaydıyla 5G’nin kademe kademe büyüyüp gelişeceğini, gelişim sürecinin 3G ve 4G’ye kıyasla daha yavaş gerçekleşeceğini belirtti.

Gittikçe kıymeti daha da artan mobil teknolojiler, kullanıcılarına her sene biraz daha hız ve biraz daha nitelikli kullanıcı deneyimi vadediyor. Telefon kullanıcılarının önemli bir çoğunluğu telefonlarındaki internet hızından tam anlamıyla memnun değil. 5G teknolojisi telefon kullanıcılarına memnuniyet sağlayabileceği kaliteyi sunacak mı? İşte 5G teknolojisinin fark yaratan ayrıntıları...

Yüksek hızlı 5G teknolojisi

Öncelikle yakın gelecekte daha çok hayatımıza girmesi beklenen ve 4K'nın yerini alacak olan 8K video akışının temelinde olacak. Ancak bu çözünürlüğü kullanacak televizyonlar henüz oldukça az sayıda ve pahalı da olsa, telefonların bu teknolojiyi desteklemiyor olmamasını da (şimdilik) düşündüğümüzde 5G'nin bu taraftaki değişikliği için birkaç sene daha beklememiz gerekeceği açıkça ortada.

Dosya aktarımındaki fark yaratan hızı

5G'nin sağladığı hız dosya aktarım hızını katlayacak. 1.5 GB'lık PUBG'nin telefona indirilmesi sadece saniyeler sürecek. Oldukça iddialı bir cümle gibi geliyor; ancak 5G ile bu hız gayet normal.

Çevirimiçi oyun kalitesi

Çevrimiçi oyun deneyimi önem kazanacak. Google Stadia platformu ve türevi örnekleri daha çok artacak. Yani biz oyun oynarken artık konsola oyun indirmekle uğraşmayacağız, ya da minör ya da majör güncellemeler dert olmaktan çıkacak. Çünkü biz doğrudan karşımızdaki sunucuya bağlanarak oyunları deneyimleme şansına sahip olacağız.

Görüntü kalitesindeki artış

Canlı yayınların da kalitesi ve niceliği artış gösterecek. Artık görüntü kalitesi kötü yayınları takip etmek durumunda kalmayacağız; 5G bu hızı sağladığından çözünürlüğü yüksek göreceğiz.

Artırılmış gerçeklik birçok farklı şekilde karşımıza çıksa da, hala ilk aşamalarında. 5G'nin yüksek hızı ve düşük gecikme süresiyle bu değişebilir. Gelecekte otomobilinizin ön camına yansıtılan kişisel reklamlarla veya akıllı bir ön camdan bakıldığında yola yansıyan yol tariflerini görebiliriz.

5G'nin hızı, araçlar arasındaki iletişimi kolaylaştıracağından otonom araçların daha hızlı yaygınlaştığını görebiliriz.