5G hız testinde Samsung iPhone'u ezdi geçti!

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

Birçok ülke henüz bu teknoloji için hazır olmasa da bazı ülkeler, şimdiden 5G altyapısını oluşturup kullanmaya başladı.

Samsung, hız testlerinde iPhone'u geçti

Ookla, dünya çapında en hızlı 5G bağlantısına sahip akıllı telefonlar ile ilgili verilerini paylaştı.

Yapılan testlerde, dünya genelindeki birçok ülkede Samsung Galaxy S24 ailesinin, iPhone 15 serisinden daha yüksek ortalama 5G bağlantı yükleme ve indirme hızı sunduğu ortaya çıktı.

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Galaxy S24 neden daha hızlı

Galaxy S24 serisi, daha hızlı 5G modemlere sahip yeni bir işlemci (modele ve ülkeye bağlı olarak Exynos 2400 veya Snapdragon 8 Gen 3) kullanıyor ve bu da hücresel ağlarda daha hızlı indirme ve yükleme hızları sağlıyor.

Fransa, Hong Kong, Hindistan, Meksika, Nijerya, Katar, İspanya, Tayland, Filipinler, BAE, Birleşik Krallık ve ABD'de Galaxy S24, iPhone 15 ve önceki nesle göre daha yüksek ortalama indirme ve yükleme hızları sundu.

iPhone 15 ise Endonezya, Japonya ve Güney Kore'de daha hızlı 5G performansı sergiledi.