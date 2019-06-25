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5G her alanda yenilik getirecek

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, “5G teknolojisi sadece mobil iletişimi etkileyecek bir teknoloji değil.

25 Haziran 2019 Salı 13:16
5G her alanda yenilik getirecek

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, “5G teknolojisi sadece mobil iletişimi etkileyecek bir teknoloji değil. Sağlıktan otomotive, eğlenceden hizmet sektörüne kadar aklınıza gelebilecek bütün alanlarda hayatımıza nüfuz edecek bir teknoloji olacak” dedi.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile HAVELSAN’ın işbirliğinde BTK merkez binasında teknoloji sohbetlerinin dördüncüsü olan “5G ve Uygulamaları” temalı bir etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliğe; BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Huawei, Nokia, Ericsson, Vestel, Turkcell, Türk Telekom, Ford Otosan’ın temsilcileri katıldı.


BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, 5G teknolojisinin her yerde ve her şeyi yüksek hızda ve kesintisiz olarak birbirine bağlayacağını belirterek, “5G teknolojisi sadece mobil iletişimi etkileyecek bir teknoloji değil. Sağlıktan otomotive, eğlenceden hizmet sektörüne kadar aklınıza gelebilecek bütün alanlarda hayatımıza nüfuz edecek bir teknoloji olacak. Otonom araçlar, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve yapay zekâ uygulamaları 5G ve ötesiyle yeni bir boyut kazanacak. 5G teknolojisi; insanları, nesneleri, ulaşımı, sağlığı, evleri ve şehirleri kısacası her şeyi; her yerde, yüksek hızda ve kapasitede en az kesinti ve gecikme ile birbirine bağlayacak. Türkiye’nin 5G ve ötesine giden yolunda elektronik haberleşmeden sorumlu düzenleyici kurum olarak üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Ülkemizi 5G ve ötesine taşıyacak teknolojilerle ilgili olarak her türlü çalışmaya omuz vermeye çalışıyor ve bu işe inanarak, elini taşın altına koyan girişimcilere destek olmaktan gurur duyuyoruz. 5G ve ötesi çalışmalarımızda ötesi kavramı ile hem 5G’den sonra gelecek nesilleri hem de 5G teknolojileri üzerinden ekonominin her seviyesinde ve her sektörde yaşanacak değişimleri kastediyoruz. Şebekemizin yerli ve milli olması, hem cari açığı azaltmak için hem de güvenliğimizi sağlamak için çok önemli. Ancak bizim mesaimiz 4.5G’den 5G’ye geçmekle, şebekeyi tedarik edip kullanmaya başlamakla bitmiyor. Bu anlamda kendimize koyduğumuz hedefleri de tek tek gerçekleştirmek istiyoruz. 5G’ye önceki haberleşme teknolojisi nesillerinden farklı olarak bir gecede değil de mevcut sistemlere eklemlenerek sunulmaya başlanan çeşitli teknolojilerle geçilecek” ifadelerini kullandı.



“5G’ye mutlaka geçeceğiz”


HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, 5G’ye gelinceye dek teknolojinin uğradığı evrelerden bahsetti. Atalay, “5G dediğimiz şey birden ortaya çıkmış, bambaşka bir şey değil. Yıllardır devam eden 1G Analog haberleşme, mobil teknolojilerinin ilk versiyonu olan araç telefonlarından gelişmiş bir şebekedir. Onunla başlayan mobil haberleşmenin geldiği aşama. Türkiye şu anda 4’üncü nesil mobil haberleşme teknolojilerini kullanan bir ülke. Türkiye bu neslin en son teknolojisi olan 4,5G’yi kullanıyor. Bazı ülkeler hala 4G seviyesinde. Sanılanın aksine Türkiye’de hizmet sağlayan mobil şebekeler dünyada en iyi hizmeti sunan şebekeler olmuştur. 5G’ye mutlaka geçeceğiz. 5G bize daha yüksek hız sağlıyor ve gerçekten teknolojik bir evrimin habercisi. Benim şahsi görüşüm bu teknolojik evrim 5G’de değil, 6G’de olacak. 5G antrenman sahası olacak ama 6G’de gerçekten bunları yaşıyor olacağız. Peki nedir bunlar; Neredeyse 0’a yakın gecikme, bağlantılı bir dünya; herkesin, her şeye bağlantılı olduğu bir dünya. Çeşitli araştırma merkezlerinin yaptığı, çeşitli istatistikler var. 2025 yılında 50 milyar bağlantılı nesneden bahsediliyor. Dünya nüfusunun 7-8 milyar olduğunu varsayarsak, diğer bağlantılı olanlar makine ve canlı, cansız nesneler bağlantılı hale gelecek. Bugün hayal bile edemeyeceğimiz gerçeklerle 10 yıl içerisinde yüz yüze kalacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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