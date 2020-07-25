5G baz istasyonları için ‘yerli’ adım

Şirketin ana hedefleri arasında 5G teknolojisinde kullanılacak baz istasyonlarının merkezi altyapısı olan “Çekirdek Şebeke” uçtan uca yerli hale getirmek de var.

Turkcell Kartal Plaza ve HAVELSAN laboratuvarları arasında gerçekleştirilen bağlantı ile yapılan testler sonucunda, Turkcell şebeke mimarisinde kullanılacak standartlarla uyumlu ticari bir 5G baz istasyonunun bağlantısı, HAVELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli sanallaştırma platformu üzerinde kurulu olan ve HAVELSAN, i2i Systems ve paydaşları tarafından geliştirilen yerli ve milli 5G çekirdek şebekeyle başarıyla sağlandı.

Emin adımlarla ilerliyoruz

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin yaptığı değerlendirmede, “Yerli ve milli teknolojileri en fazla destekleyen şirketlerinden biri olarak başta 5G olmak üzere teknolojide yerli ve milli üretim oranını artırmak için kurulan HTK ile ilk kurulduğu andan itibaren sıkı bir işbirliğimiz bulunuyor. TÜBİTAK destekli “Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ” bünyesinde yaptığımız testlerde, 5G teknolojinin uçtan uca yerli ve milli olması adına çok önemli bir aşamayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanımızın 5G’nin altyapısının yerli ve milli olması konusundaki yönlendirmesi ve desteğiyle çalışmalarımıza emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak 5G’nin yanı sıra ülkemizin diğer önemli projeleri olan yerli otomobil TOGG ve 4.5G yerli baz istasyonu ULAK’a da tüm teknolojik bilgi birikimi ve tecrübemizle destek veriyoruz. Bu vesileyle yerli ve milli 5G yolunda önemli bir eşiği geride bırakmamıza destek olan başta BTK ve HTK olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Yerli 5G çalışmalarına başından bu yana destek olan Turkcell, 5G alanında yerli teknolojilerin geliştirilebilmesi için oluşturulan girişimlerden HTK’nın yanı sıra üniversiteler ve yerli şirketlerle çeşitli projeler yürütüyor. TÜBİTAK ve benzer destek fonları tarafından katkı sağlanan bu projelerde yeni teknolojilerin yerlileştirilerek millileştirilmesi odağı ile çeşitli konular üzerinde çalışılıyor.