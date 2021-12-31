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Korona Virüs 5.doz aşı ne zaman yapılacak? 5.doz aşıyı kimler ne zaman olabilecek?
Korona Virüs

5.doz aşı ne zaman yapılacak? 5.doz aşıyı kimler ne zaman olabilecek?

5.doz aşı hangisi yaptırılır? Koronavirüs salgınında omicron varyantının etkisi hissedilmeye başlandı. Artan vakalar sebebiyle uzmanlar, vatandaşları hatırlatma dozu yaptırmaları konusunda uyarıyor. Son olarak bazı vatandaşlara 5.doz aşılar tanımlandı. Peki, kim ne zaman 5.doz aşı olabilir?

Yeniakit Publisher
2021-12-31 20:27:00 -
5.doz aşı ne zaman yapılacak? 5.doz aşıyı kimler ne zaman olabilecek?

Koronavirüs salgınıyla olan mücadele yeni varyantlarla birlikte sürüyor. Kış mevsiminin de etkisiyle Avrupa Kıtası’nda vakalar artış gösterdi. Peki, 5.doz aşıyı kimler olabilir?

5.doz aşı ne zaman yapılacak? 5.doz aşıyı kimler ne zaman olabilecek?

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programı devam ediyor.

Bu kapsamda, 2 doz Sinovac ile 2 doz Biontech aşısını olan ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak gruplar arasında yer alan kişiler, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.

 

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