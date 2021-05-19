59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 10. kez kupayı kazandı.

Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou (solda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

İlk Yarı

3. dakikada Hutchinson'un attığı uzun pasla sol kanatta topla buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortada kaleci Boffin'den seken topu iyi takip eden Josef de Souza, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

9. dakikada sağ kanattan gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Gökdeniz'in savunmaya rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta, top yandan auta gitti.

24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Larin'in, Fredy'den sıyrılıp attığı şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

30. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hutchinson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, topla bir süre ilerledikten sonra yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Rosier, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

39. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Hutchinson'un yaptığı vuruşta, direkten dönen top kaleci Boffin'de kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

59. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, kupayı kazandı.

64. dakikada Fredy'nin pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda, kaleci Utku topu uzaklaştırdı.

74. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağ kanattan aktarılan topu kaleye göndermek isteyen Gökdeniz Bayrakdar'ın topuna son anda müdahale eden Josef de Souza, tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada ceza alanı içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Veysel Sarı'nın şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

Müsabakayı 2-0 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Goller Josef de Souza ve Rosier'den

Karşılaşmada takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan Josef de Souza, Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupası'nda ilk golüne ulaştı. Brezilyalı futbolcu ligde de 2 gole imza atmıştı.

Süper Lig'de 1 golü bulunan Valentin Rosier, Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu maçının ardından ikinci golünü kaydetti.

Antalyaspor kupada bu sezon ilk kez gol yedi

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. turdan katılan Fraport TAV Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bırakmıştı.

Antalya temsilcisi finale kadar kalesinde gol görmediği organizasyonda Beşiktaş karşısında 2 gole engel olamadı.

Müsabakayı protokol tribünden takip eden Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Beşiktaş'ın 2. golünden sonra ayağa kalkarak tepki gösterdi.

Fraport TAV Antalyaspor 9 değişiklikle sahaya çıktı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor, ligde son oynadığı İttifak Holding Konyaspor müsabakasının ilk 11'inden 9 değişiklikle sahaya çıktı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Fraport Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı. O müsabakada forma giyen Bünyamin Balcı ile Hakan Özmert, Beşiktaş karşısında da şans buldu. Antalya temsilcisi İttifak Holding Konyaspor müsabakasından önce oynadığı Trabzonspor karşısındaki ilk 11'le sahada yer aldı.

Beşiktaş'ta 2 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın aynı statta Süper Lig'de şampiyonluklarını ilan ettikleri Göztepe maçından farklı olarak ilk 11'de 2 isme şans verdi.

Yalçın, kaleci Ersin Destanoğlu ve Gökhan Töre'nin yerine kaleci Utku Yuvakuran ile Necip Uysal'ı oynattı.

İki takımdan 250'şer taraftar müsabakayı takip etti

Daha önce stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı duyurulan ancak İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs'ta yayımlanan ve 1 Haziran'a kadar sürecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi çerçevesinde iptal edilen karar sonrası final müsabakasında her iki takımdan 250'şer müsabakayı izledi.

Aras Kargo, final karşılaşmasının topunu TFF Riva tesislerinden teslim alarak Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na taşıdı. Maçın oynandığı topla Ziraat Türkiye Kupası'nı da stada getiren Aras Kargo, saha içi için özel olarak tasarlanan bir mini araçla başlama vuruşu için topu maçın hakemine teslim etti. Mini araç firmanın Instagram hesabı üzerinden maç esnasında düzenlediği bir yarışma ile takipçilerine hediye edilecek

Beşiktaş 10. kez kupayı kazandı

Beşiktaş, 16. finalinde 10. kez şampiyon oldu.

Siyah-beyazlı takım, 9 sezon aradan sonra finalde mücadele ettiği kupada 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarından sonra bu sezon da mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırmıştı.

Antalyaspor ise 1999-2000'deki finalde Galatasaray'a yenildikten sonra bu sezon Beşiktaş'a mağlup oldu.

Galatasaray'ın 18 kez kupayı kazandığı organizasyonda Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş 3. kez duble yaptı

Beşiktaş, 1989-1990 ve 2008-2009 sezonlarının ardından bu sezon da hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip dışında Galatasaray 1962-1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-1999, 1999-2000, 2014-2015 ve 2018-2019'da, Fenerbahçe 1967-1968, 1973-1974 ve 1982-1983'te, Trabzonspor 1976-1977 ve 1983-1984'te iki kupayı birden müzesine götürdü.

Sergen Yalçın 10. isim oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde Türkiye Kupası'nı kazanan 10. isim oldu.

Altaylı Ayfer Elmastaşoğlu 1967'de futbolcu, 1980'de antrenör, Galatasaraylı Fatih Terim, 1976, 1982, 1985'te oyuncu, 1999, 2000 ve 2019'da antrenör, Galatasaraylı Gheorghe Hagi 1999 ve 2000'de futbolcu, 2005'te antrenör, Mustafa Denizli 1980'de Altay'da oyuncu, 1991'de Galatasaray'da ve 2009'da Beşiktaş'ta antrenör, Trabzonsporlu Şenol Güneş 1977, 1978 ve 1984'te oyuncu, 1995 ve 2010'da antrenör, Yılmaz Gökdel 1964, 1965 ve 1966'da Galatasaray'da oyuncu, 1981'de de MKE Ankaragücü'nde teknik adam, Tayfur Havutçu 1997'de Kocaelispor, 1998 ve 2006'da Beşiktaş'ta futbolcu, 2011'de Beşiktaş'ta teknik direktör, Hamza Hamzaoğlu Galatasaray'da 1993'de futbolcu, 2015'te antrenör, Okan Buruk da Galatasaray'da 1993, 1996, 1999 ve 2000'de, Beşiktaş'ta da 2006'da futbolcu, 2018'de de Akhisarspor'da teknik direktör olarak bu başarıya ulaştı.

Beşiktaş, İzmir'de 5. kez kupaya uzandı

İzmir'de 6. kez Türkiye Kupası finaline çıkan Beşiktaş, 5. defa mutlu sona ulaştı.

1983-1984 sezonunda Trabzonspor'a finalde yenilen Beşiktaş, 1989-1990'da Trabzonspor'u, 2005-2006 ve 2008-2009 sezonlarında Fenerbahçe'yi, 2006-2007'de Kayseri Erciyesspor'u ve 2020-2021 sezonunda Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek kupaya uzandı.

Beşiktaş, yılı 3 kupayla kapatabilir

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, bu yıl içinde oynanması halinde TFF Süper Kupa'da karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor'u yenerse 3. kupasına ulaşacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 4-5 günde 2 kupa kazanmak önemli

Ziraat Türkiye Kupası'nı finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kazanan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "4-5 günde 2 kupa kazanmak önemli. Aylardır verilen mücadelenin, uğraşın, herkesin ortaya koyduğu karakterin sonucunda İzmir'de iki kupa almak bizi memnun etti." dedi.

Yalçın, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, rakipleri Antalyaspor'un güçlü bir takım olduğunu ve finale kadar gol yemeden geldiğini hatırlattı.

Zor müsabakayı kazandıklarını belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Zaman zaman bizim, zaman zaman onların üstün olduğu bir müsabakaydı. Kazanmak çok önemliydi. Ligden sonra 'rehavet düşer' diye bir korkum vardı. İki gün kutlama filan oldu ama oyuncularımız karakterli bir şekilde oynayarak Türkiye Kupası'nı da kazandık. 4-5 günde 2 kupa kazanmak önemli. Aylardır verilen mücadelenin, uğraşın, herkesin ortaya koyduğu karakterin sonucunda İzmir'de iki kupa almak bizi memnun etti. Tarihin en zor sezonunda iki kupa kazanmak camiamız için değerliydi."

Öte yandan Beşiktaş kafilesi stada gelirken takım otobüsünü ve personeli taşıyan otobüse taş atıldığı bildirildi. İki otobüste de hasar oluştuğu öğrenildi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ: Başlarken 2 hedef koymuştuk, hedeflerimiz gerçekleşti

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupayı kazanan Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, lig başlarken 2 kupa hedeflediklerini ve bunların da gerçekleştiğini ifade etti.

Kocadağ, maç sonu yaptığı açıklamada, sezonun salgın nedeniyle çok zor geçtiğini söyledi.

Sezon başında zor şartlarda iyi bir kadroyla, iyi bir teknik ekiple sezona başladıklarını dile getiren Kocadağ, "Gerçekten de başlarken 2 hedef koymuştuk. Bu hedeflerin biri lig şampiyonluğuydu bir tanesi de Türkiye Kupasıydı. Öncelikli hedefimiz bunlarda sonuna kadar mücadele edip son noktaya kadar gelmek sonrasında da lehimize finalize etmekti. Bu dileklerimiz gerçek oldu." diye konuştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, yönetim kuruluna, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a, teknik ekibe, tüm futbolculara ve kulüp çalışanları teşekkür eden Kocadağ, "Gerçekten eşi görülmemiş bir mücadele verdiler. Çok ciddi maç trafiği, çok ciddi imkansızlıklar pandemiden ötürü. Ailelerinden ayrı kaldılar. Bizler de öyle. Çok fedakarlıklar yapıldı. Sonunda çift kupayla buradan, İzmir'den dönüyoruz. İzmir'e gelirken 'acaba çift kupa olur mu' diye düşünmüştük. Allah'a hamdolsun bize bunu nasip etti." ifadelerini kullandı.

Ligin sonuna doğru çok ciddi bir stres oluştuğunu belirten Kocadağ, "Çünkü büyük bir mücadele sonunda bu kupaları isteyen bir takım, isteyen bir kulüp var. Bu stres lig şampiyonluğu ile boşaldı. Ben bugün daha rahat bir maç bekliyordum. Göztepe maçında da gerçek futbolumuzu ortaya yansıtamadık. Final maçları böyle olur. Çok stresli bir maçtı. Orada bizim maçı kazanmamız öncelikli hedefti. Ama ondan sonrasında futbolcular teknik heyet bizler İzmir'de güzel vakit geçirdik. Otelde güzel vakit geçirdik. Sonrasında da bugün daha iyi bir oyunla kupamızı da müzemize götürüyoruz. Çok mutluyuz. İzmir bizi güzel ağırladı." şeklinde konuştu.

Stada gelirken bir takım talihsizlikler yaşandığını aktaran Kocadağ, şunları kaydetti:

"Otobüsümüze bir saldırı var. Ben bunu tüm İzmir halkına mal etmek istemiyorum. İzmir halkı bizim için çok değerli. Fakat istenmeyen olaylar yaşandı, bir kulüp çalışanımız yaralandı. Onun dışında takım otobüsünün taşlanması var. Futbolda çok görmek istemediğimiz geçmişte kalmış şiddet olayları. Personelin durumu iyi. Küçük bir yaralanma. İl Emniyet Müdürümüz olaya müdahale ettiler. İnşallah bir daha yaşanmaz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Beşiktaş'ı kutladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupasını da kazanan Beşiktaş'ı canı gönülden kutluyorum. Taraftarı olmaktan büyük bir mutluluk duyduğum Kara Kartalların başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Beşiktaş'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 59. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig şampiyonluğunun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş'ı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Beşiktaş'ı kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u mağlup edip şampiyon olan ve sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş Futbol Takımı'nı, başkanı, yöneticileri ve tüm Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu’ndan Beşiktaş’a kutlama

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan 59. kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek kupayı 10. kez müzesine götüren Beşiktaş’ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"59'uncu Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde, Fraport TAV Antalyaspor’u mağlup ederek kupayı 10’uncu kez müzesine götüren Beşiktaş’ı kutluyorum. Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunun ardından Türkiye Kupası’nı da kazanarak çifte şampiyonluk yaşayan Beşiktaş’ın bu başarısında emeği geçen başta futbolcular olmak üzere, teknik heyeti, kulüp yönetimini ve siyah-beyazlı camiayı bir kez daha tebrik ediyor, finalde gösterdiği mücadeleden dolayı Fraport-TAV Antalyaspor’u da kutluyorum."

Öte yandan Bakan Kasapoğlu, final maçını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile protokol tribününden takip etti.

TFF'den Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF),sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ı tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.