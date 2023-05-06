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Gündem 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 00:32:00 -
59 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında can salları ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmeni botlara alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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