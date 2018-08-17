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59 Çinli milyarder Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan'a kulak verdiler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çin piyasasına yöneliyoruz" açıklamasının ardından Çinli milyarderler kulübü olarak bilinen Çin Girişimcisi Kulübü yönünü Türkiye'ye çevirdi.

17 Ağustos 2018 Cuma 13:06
59 Çinli milyarder Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan'a kulak verdiler

ABD'nin ekonomik darbe girişimini yaptığı doğru hamlelerle bertaraf eden Türkiye'ye dünyadan destek yağıyor. Önceki gün Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani'nin Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıklamasının ardından, bir hamle de Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından biri olan Çin'den geldi. Türkiye üzerinde ekonomik baskı kurmak isteyen ABD'nin bu tutumuna karşı "yeni ortaklar bulabiliriz" diyerek karşı koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri uluslararası arenada da büyük destek buldu.

Erdoğan'ın "Çin piyasasına yöneliyoruz" açıklamasının ardından Çinli milyarderler kulübü olarak bilinen Çin Girişimcisi Kulübü yönünü Türkiye'ye çevirdi. Toplam 5 trilyon yuanı ciroyu temsil eden kulübün üyeleri yatırım fırsatlarını yerinde görmek ve yeni ortaklıklar için Türkiye'ye geliyor.

Çin'in en zengin 59 işadamının üye olduğu ve Alibaba'nın patronu Jack Ma'nın başkanlığını üstlendiği Çin Girişimcisi Kulübü üyelerinin kişisel servetleri 15 ila 30 milyar dolar arasında değişiyor. Çin'de 2 milyon kişilik istihdam yaratan kulübün üyeleri, gittikleri ülkelerde milyar dolarlık yatırımlara imza atıyor. Çin'in 900 milyar dolarlık One Belt One Road projesinin kilit ülkelerinden olan Türkiye'yi de takibe alan kulübün ziyaretiyle ilgili olarak çalışmaları başlatan, İstanbul, Londra ve Pekin'de ofisleri bulunan danışmanlık şirketi Asiability Turkey Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Öztanık, Çinli işadamlarının hazırlıklar biter bitmez gelecegini söyledi. Şirketin küresel Başkanı James Richards'ın 1974'ten beri Çin'de çalıştığını belirten Öztanık, kurucu ortak Oliver Shiell'in de Çin'de eğitim çalışmaları yaptığını belirtti.

DEVLERİ BULUŞTURACAK

Öztanık, "Çinli işadamlarının burada yapacağı toplantılarda mütekabiliyet esası nedeniyle Türkiye'nin önde gelen işadamları ve kamunun olması gerekiyor. Herhangi bir teşvik beklentimiz de yok" dedi.
Türkiye'de yapmayı hedefledikleri toplantının benzerini temmuz ayında Londra'da gerçekleştirdiklerini vurgulayan Öztanık, "Londra'da 30 Çinli yatırımcı ile Türkiye'den 3 işadamını buluşturduk. İngiliz firmaları da vardı. Bu firmalar, yatırımcılara sunum yaptı. Dört günlük bir maraton oldu" diye konuştu.

Çin bankası ICBC'den alınan 3.6 milyar dolarlık kredinin devamının geleceğini söyleyen Öztanık, "Bizim Çin'e duyduğumuz ihtiyaçtan fazlasını, Çin bize duyuyor. Çünkü, Pekin'den Londra'ya kadar demiryolu projesine başladılar" dedi.

Öztanık, bu potansiyeli yatırıma dönüştürmek için çalıştıklarını belirtti.

YABANCILARIN OFİS KİRALAMA HIZINDA ARTIŞ VAR

İsmet Öztanık, başta Çinliler olmak üzere yabancı şirketlerin Türkiye'den ofis kiralama hızlarının da arttığını belirtti. Öztanık, yönetimini üstlendikleri Assembly Ferko Signature binasına olan ilginin bu hızı gösterdiğini belirterek, binada istenirse ofis alanı kiralanabildiği gibi aylık 150 dolarlık ödemelerle açık ofis hizmetinin de alındığını söyledi. Öztanık, "Bu esneklik hem yabancı yatırımcının hem de start-up'ların hoşuna gidiyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 13:06
  1. İstanbul
  2. Çin Halk Cumhuriyeti
  3. Çinli milyarderler
  4. Türkiye'ye geliyorlar
  5. ekonomi
  6. yatırım

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