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Aktüel 5816’dan bir beraat kararı daha
Aktüel

5816’dan bir beraat kararı daha

Yeniakit Publisher
2024-04-26 12:49:00 -
5816’dan bir beraat kararı daha

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun veya 5816 sayılı yasa çok sayıda kişinin başını yaktı.

HABER MERKEZİ

6 yılda 32 binden fazla insanın yargılanmasına yol açan yasadan dolayı hakim karşısına çıkan gazeteci-yazar Yaşar Gören için beraat kararı verildi.

Hakim beraat dedi

İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi kararında Gören’in üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı vurgulandı. CMK 223/2-a maddesi gereğince Gören’in beraatına, yargılama giderlerinin Hazine üzerinde bırakılmasına hükmedildiğinin altı çizildi. Kararda iddia makamının şu cümlelerine yer verildi: “Hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı sanığın gazeteci olduğu haber verme ve yayma ve ifade özgürlüğü kapsamında eylemlerin değerlendirilmesi gerektiği bu nedenle atılı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla CMK 223/2-a madde gereğince sanığın beraatına karar verilmesini kamu adına mütalaa olunur.”

Büyük talihsizlik

Gören ve yakınları mahkeme kararını olumlu karşıladı. Gören’in yargılanmasının talihsizlik olduğuna işaret eden kanaat önderleri de Meclis’e “5816 zulmü bitsin. Fikir ve ifade özgürlüğünü önleyen kanun yürürlükten kaldırılsın” diye seslendiler.

Ağzını açan yargılanıyor

Öte yandan 5816, mağduriyetlere sebebiyet veriyor. Son olarak Kayseri’de dini tebliğ yapan bir şahıs, söz konusu yasaya muhalefetten gözaltına alınmıştı. Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal’in heykeline çelenk bırakıldığı sırada “Ey Müslümanlar! Puta tapmayın” diyen şahıs yaka paça polis merkezine götürülmüştü.
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