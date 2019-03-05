58 milyarlık devden yatırım ve istihdam atağı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Ocak 2017’den bu yana TMSF kayyımlığında yönetilen Aydınlı Grubu’nun ülke ekonomisine ve istihdama katkısı, ihracat verileri ve 2023 hedeflerinin yanı sıra TMSF kayyımlığında yönetilen şirketlerle ilgili son rakamları paylaştı.

Yüzde 29 büyüdüler

FETÖ aidiyeti ve iltisakı olması nedeniyle TMSF kayyımlığında yönetilen 932 şirketin bulunduğunu aktaran Gülal, bu şirketlerin toplam öz kaynaklarının 21,2 milyar TL, cirolarının 31,7 milyar TL ve aktif büyüklüğünün de 57,9 milyar TL olduğunu söyledi.

Gülal, bu şirketlerde şu anda 44 bin 306 kişinin çalıştığını vurgulayarak, “Biz bu yapıya aidiyeti olan şahısları, Türkiye hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandıracağız ama şirketleri cezalandırmayacağız. Şirketlerin her biri milli servet, her birinin ekonomiye önemli katkıları var. Dolayısıyla bu şirketler istihdam ve katma değer üretmeye devam edecekler. Devraldığımızdan bu yana 932 şirket aktif olarak yüzde 29 büyüdü ve büyümeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Aydınlı Grubu’nun cirosu yüzde 45,6 arttı”

TMSF Başkanı Gülal, hazır giyim perakendeciliğinin önemli aktörü olan Aydınlı Grubu’nun 2018 rakamlarına ilişkin bilgi verdi. Gülal, “Grubun toplam istihdam sayısı 4 bin 822. Biz bu gurubu Ocak 2017’de devraldık. Devraldığımızda şirkette 3 bin 762 çalışıyordu. Böylece bin 60 kişilik ilave istihdam sağladık. Grubun toplam cirosu da 2,4 milyar TL’ye geldi. Bir evvelki yıla göre yüzde 45,6 seviyesinde artış söz konusu” diye konuştu.

Yurt dışında da büyüdü

Hazır giyim sektöründe vergi öncesi kâr sıralamasında birinci sırada yer alan Aydınlı’nın tüm sektörler içerisinde de 41. sırada olduğunu belirten Gülal, şirket mağaza sayısını 528’den 619’a yükselterek 91 mağaza açtıklarını kaydederek, bunların 333 tanesinin yurt içinde, 286 tanesinin de yurt dışında olduğunu dile getirdi.

Yatırım da yapılıyor

Erkek giyim markası Pierre Cardin’i bayan giyiminde de büyütmek istediklerini, markanın pilot birkaç mağazadan gelecek raporlara göre hem erkek hem bayan sektöründe faaliyet göstereceğini anlatan Gülal, U.S. Polo’ya da çocuk giyimi eklediklerini söyledi.

Almanya’da büyüme planları olduğuna dikkati çeken Gülal, yatırım ihtiyacı olan şirketlere yatırım yapmaktan imtina etmediklerini, bu manada Silivri’de 110 dönümlük araziye gruba hem lojistik hem de operasyon merkezi olarak hizmet verecek lojistik merkezi kurmak istediklerini ve bunun ilk etabının nisan-mayıs aylarında faaliyete geçeceğini ifade etti.