578 milyar dolarlık sorun: İşe gidip gelmek!

ABD’de işverenler ve çalışanlar hala işe gidip gelmenin iş gününün bir parçası olup olmadığını tartışıyor. Hala sonuçlanmayan bu tartışmanın maliyeti ise dudak uçuklatacak cinsten.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, işverenler ve çalışanlar arasındaki işe gidip gelmenin iş gününe dahil olup olmadığı tartışmasının 578 milyar dolarlık bir üretkenlik sorunu yarattığı tahmin ediliyor.

İş günü ne zaman başlıyor?

Fortune’dan Jane Thier’in haberine göre, iş gününüz ne zaman başlıyor? Metroya gitmek üzere dairenizden çıktığınız an mı? Ofis binanızın lobisinde kahve beklerken ilk iş mailinizi okuduğunuzda mı? Yoksa masanıza gelip dizüstü bilgisayarınızı açıp gelen kutunuza giriş yaptığınızda mı? Çalışanlara sorarsanız muhtemelen işe gidip gelmenin iş sayıldığını söyleyeceklerdir. Üstlerinin ne düşündüğünü tahmin etmek ise pek de zor değil.

İşe gidip gelme, patronların ve işçilerin genellikle neyin verimli bir iş günü sayılacağı konusunda anlaşmazlığa düşmesinin aşamalarından biri. Bu gidiş-gelişler, çoğu şirketin ofise dönüş konusunda çalışanlarıyla sonsuz gibi görünen bir savaşa girmesine neden oluyor. Uzaktan çalışma söz konusu olduğunda, sorun aslında perspektifteki temel farklılıklardan kaynaklanıyor.

İki büyük kopukluk

Bu varsayımlar, ekonomistler Jose Maria Barrero, Nicholas Bloom ve Steven J. Davis'in hazırladığı en son Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER) makalesinin de tespitleri. Makale, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki işe dönüş çabalarını geciktiren iki büyük kopukluğu tespit ediyor. Birincisi: Çalışanlar, işe gidip gelmeyi reddetmenin doğrudan daha fazla üretkenliğe yol açtığını düşünüyor çünkü bu, günlerine daha fazla saat kazandırıyor. İkincisi: Çalışanlar uzaktan çalışan bir iş gücüne liderlik etmenin yönetimsel zorluklarını kavrayamıyor.

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Gerçek ikilem, her iki tarafın da makul noktalara değinmesi. İşe gidip gelme, tanımı gereği, çalışmadan geçirilen süredir, ancak evde kalan birçok çalışan zaten fazladan saatleri işlerinde harcıyor. Esneklik yanlısı en sadık uzmanlar bile, kişisel çalışmanın kariyerinin başındaki çalışanlar için kritik öneme sahip olduğunu ve orta düzey yöneticilerin, üst düzey yöneticilerin ofis içi talimatlarını uygulama ve yeni başlayanların kaygılarını giderme gibi kıskanılacak bir konuma saplanıp kaldıklarını kabul ediyor. En çok neyin önemli olduğuna ve aslında üretkenliği neyin etkilediğine dair uyumsuz anlayış, bu kadar zamandan sonra neden hala halat çekme oyunu oynandığını da açıklıyor.

Üretkenlik ve 578 milyar dolar

Araştırmacılardan biri ve Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Business School'da finans profesörü yardımcısı olan Barrero, işe gidip gelme süresinin muhasebeleştirilmesinin, uzaktan çalışmanın etkinliğini değerlendirirken ‘önemli bir mesele’ olduğunu söylüyor. Barrero'ya evde daha üretken olduklarını söyleyen katılımcıların yüzde 86 gibi bir oranlar neredeyse tamamı işe gidip gelmeyerek zamandan tasarruf etmelerinin büyük bir avantaj olduğunu ve evden çalışmanın en sevdikleri yanlarından birinin bu olduğunu söylüyor.

Yazarlar makalede, “Günde sekiz saat ücretli çalışan, ofise otuz dakikalık mesafede yaşayan ve ister evden ister ofisten çalışsın, aynı şeyi başaran birini düşünün. İşe ayrılan toplam süre, işe giderken günde dokuz saat, evden çalışırken ise günde sekiz saattir. Böylece çalışan, evden çalışırken aynı miktarı yüzde 11 daha kısa sürede başardığını doğru bir şekilde algılıyor. Bu büyük bir üretkenlik artışı” diye yazıyor.

Böylece çalışanlar, ister boş zaman ister çocuk bakımı olsun, diğer faaliyetler için daha fazla saate sahip oluyor. Bu saatleri her zaman işlerine harcamasalar da çoğu, bu saatleri daha fazla iş yapmak için harcıyor. Bu muhtemelen işverenlerin varsaydığından daha verimli bir senaryoya karşılık geliyor.

Clever Real Estate verilerine göre ortalama bir Amerikalı işe gidip gelirken her yıl yaklaşık 8.500 dolar ve 239 saat harcıyor. Bu, pandemi öncesine kıyasla yüzde 31 daha fazla para ve yüzde 20 daha fazla zaman anlamına geliyor. Profesyonel sektörlerdeki çalışanlar arasında bu, yılda 16 milyar saate ve 578 milyar dolara tekabül ediyor. Bu, yüz yüze görüşmeler ve yüz yüze beyin fırtınaları için ödenmesi gereken yüksek bir bedel anlamına geliyor.

İşverenler paralarının karşılığını alamamaktan şikayetçi

Bu noktaya kadar Barrero, Bloom ve Davis, uzaktan çalışılabilen işlerde çalışanların yüzde 43’le neredeyse yarısının evde daha üretken, yalnızca yüzde 14'ünün evde daha az üretken ve geri kalan yüzde 43’ün de her iki yerde de hemen hemen aynı olduklarını söylediği WFH Araştırması verilerine atıfta bulunuyor.

Ancak yine de WFH Araştırması, tamamen uzaktan çalışmanın, tamamen yüz yüze çalışmaya kıyasla yüzde 10 ila yüzde 20 daha düşük verimlilikle ilişkili olduğunu tespit ediyor. Barrero bu eşitsizliği şöyle açıklıyor: “Alıntıladığımız birçok araştırmada ve kendi anket kanıtlarımızdan bazılarında, çalışanlar genellikle günlük işe gidiş gelişlerden ve ofisteki diğer dikkat dağıtıcı etkenlerden zamandan tasarruf ettikleri için uzaktayken daha fazla iş başarıyorlar. Bu, ‘saat başına’ esasında daha az üretken oldukları anlamına gelse bile, ‘günlük' olarak daha üretken görünmelerini sağlayabiliyor.”

Perspektifte süregelen farklılık bir süredir devam ediyor. Ocak ayında, Harvard Business Review'da yapılan bir araştırma, çalışanların işe gidip gelme sürelerini değerlendirmelerine dahil etme eğiliminde olduklarını bulguluyor. Bu işe gidip gelme ortadan kaldırıldığında, bunu bir verimlilik artışı olarak görüyorlar. Doğal olarak işverenler bunu paralarının karşılığını daha az almak olarak değerlendiriyor.

Şirket kültürü oluşturmak

Çalışanlar, patronların ofiste kendilerini daha yakından takip etmek istediklerini söylüyor. Ancak durum bundan biraz daha incelikli. Çalışanların kendileri için daha üretken olduğunu düşündüklerinde bu, yöneticiler için her zaman daha verimli anlamına gelmeyebiliyor. Çalışma raporuna göre bu, çalışanların yöneticilerinin içinde bulunduğu kötü duruma karşı ‘kör’ kalmasına neden olabiliyor.

Araştırmacılar, özellikle üst düzey yöneticilerin, uzaktan çalışan bir iş gücünün şirket kültürünü nasıl çökerteceği konusunda endişe duyduğunu yazıyor. Yani, bunun daha çevreci çalışanlar arasındaki eğitim ve beceri geliştirme fırsatlarını azaltacağından ve bunun da tüm şirketin üretkenliği üzerinde domino etkisi yaratacağından korkuyorlar.

Barrero, “Denetlemek, eğitmek, mentorluk yapmak ve şirket kültürü oluşturmak, tamamen uzaktan çalışanlarla haftada birkaç kez gelen çalışanlara kıyasla çok daha zordur” diyor. Uzaktan iletişim kurmadaki zorluklar ve motivasyon eksikliğinin, tamamen uzaktan çalışanların daha üretken olmasını engelleyen ana sorunlar olduğunu söylüyor. Ayrıca uzaktan çalışmanın akranlarla ilişkilerin gelişmesini sağladığına ve muhtemelen genç çalışanlardan yetenek gelişimi fırsatlarını engellediğine dair kanıtlar da artıyor.

Çözüm esnek hibrit programlarda mı?

Patron olmak kolay değil, özellikle de iş yerinin normları hızlı bir şekilde gelişmeye devam ederken, hem yaptırım hem de rıza ile görevlendirildiğinizde. Liderlerin üçte ikisi artık Kovid öncesine göre daha fazla sorumlulukları olduğunu ve bildirilen tükenmişlik oranlarının tavan yaptığını söylüyor.

O.C. Tanner Institute Başkan Yardımcısı Gary Beckstrand, şunları yazıyor: “Orta düzey yöneticiler şirketlerin ‘paha biçilmez amortisörleri’ haline geldi. Kendilerinden daha yüksek veya daha düşük çalışanlara göre takdir edilme olasılıkları daha düşük ve 2020 yılından bu yana çalışanlara mentorluk yapma ve etkili bir şekilde iletişim kurma konusunda daha fazla zorlandıklarını söyleme olasılıkları daha yüksek.”

Beckstrand, maalesef sorunu çözmenin en önemli yolunun daha fazla kişisel işbirliği olduğunu yazıyor ve ekliyor: “Yöneticiler ekiplerine bağlı olduklarını hissettiklerinde, kurum kültürünün gelişme ihtimali 18 kat artıyor.”

Ancak konu yüz yüze çalışmaya geldiğinde Barrero, patronların çalışanların olumlu yönlere ne kadar yatkın olabileceğini hafife aldığını söylüyor. Çalışanlar, özellikle de gençler, yüz yüze toplantıların ne kadar faydalı olabileceğinin çok iyi farkındalar. Barrero, “Aslında tamamen uzakta olmak isteyenlerin oranı yaşlı çalışanlarda en yüksek seviyede ve yaşla birlikte artıyor. Yöneticilerin ve kamuoyunun, çalışanların yüz yüze çalışmaya ilişkin algıları konusunda biraz fazla şüpheci olduğunu düşünüyorum. Pek çok çalışan, uzaktan etkileşim kurmanın getirdiği ödünlere iyi uyum sağlamış görünüyor” diyor. Neyse ki çözüm göründüğü kadar can sıkıcı değil. Uzmanların yıllardır iddia ettiği gibi esnek bir hibrit program neredeyse her zaman doğru bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

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