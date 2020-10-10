  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı
Aktüel

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan: - "Bütün filmlerin değerli olduğunu düşünüyor, hepsini alkışlıyorum. Dileğimiz en kısa zamanda seyirciyle filmlerimizi buluşturabilmek. Bu, bizim için en büyük ödül" - Oyuncu Pınar Deniz: - "Karamsar havadan çıkıp insanların hala bir şeyler üretip gösterebiliyor olması benim için muazzam bir deneyimdi"

Yeniakit Publisher
2020-10-10 19:48:24 -
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı

ANTALYA (AA) - Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşük katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Cam Piramit önündeki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi. Davetliler, ateşleri ölçülerek ve maskeyle alana alındı.

Festivalde ulusal kategoride yarışan "Gelincik" filminin oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan, Hatay'daki orman yangını nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Salgın döneminde festival düzenlemenin zor olduğunu belirten Taylan, bu açıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Meslektaşlarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Taylan, "Bütün filmlerin değerli olduğunu düşünüyor, hepsini alkışlıyorum. Dileğimiz en kısa zamanda seyirciyle filmlerimizi buluşturabilmek. Bu, bizim için en büyük ödül." dedi.

Kırmızı halıda yürüyen "İnsanlar İkiye Ayrılır" filminin oyuncusu Pınar Deniz de festivalin kendisi için çok güzel geçtiğini söyledi.

Salgın döneminde nefes aldıklarını ifade eden Deniz, "Karamsar havadan çıkıp insanların hala bir şeyler üretip gösterebiliyor olması benim için muazzam bir deneyimdi. İlk festivalimdi, bu yüzden çok heyecanlıyım." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da kırmızı halı geçişine katıldı.

Festivalde, kırmızı halı geçişinin ardından kapanış ve ödül törenine geçildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay
Dünya

Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay

Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’da ateşkes için Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelen Ermenistan ve Azerbaycan Dışişle..
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yaman kimdir?
Biyografi

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yaman kimdir?

Engin Benli kimdir? Engin Benli, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde Yaman rolünü üstleniyor. İzlenme rekorları kıran Diriliş Ert..
Türkleri davet etti: İsviçre'den daha uygun
Dünya

Türkleri davet etti: İsviçre'den daha uygun

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, yatırımcıları ülkesine davet etti. Keller, 'Macaristan, Orta Avrupa'nın kalbinde batı ile..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay