57. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı

ANTALYA (AA) - Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşük katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Cam Piramit önündeki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi. Davetliler, ateşleri ölçülerek ve maskeyle alana alındı.

Festivalde ulusal kategoride yarışan "Gelincik" filminin oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan, Hatay'daki orman yangını nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Salgın döneminde festival düzenlemenin zor olduğunu belirten Taylan, bu açıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Meslektaşlarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Taylan, "Bütün filmlerin değerli olduğunu düşünüyor, hepsini alkışlıyorum. Dileğimiz en kısa zamanda seyirciyle filmlerimizi buluşturabilmek. Bu, bizim için en büyük ödül." dedi.

Kırmızı halıda yürüyen "İnsanlar İkiye Ayrılır" filminin oyuncusu Pınar Deniz de festivalin kendisi için çok güzel geçtiğini söyledi.

Salgın döneminde nefes aldıklarını ifade eden Deniz, "Karamsar havadan çıkıp insanların hala bir şeyler üretip gösterebiliyor olması benim için muazzam bir deneyimdi. İlk festivalimdi, bu yüzden çok heyecanlıyım." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da kırmızı halı geçişine katıldı.

Festivalde, kırmızı halı geçişinin ardından kapanış ve ödül törenine geçildi.