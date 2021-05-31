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Gündem 56 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi
Gündem

56 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla son buldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 05:56:00 -
56 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük "tam kapanma" döneminin ardından 17 Mayıs'ta "kademeli normalleşme" dönemine geçilmişti.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede, 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" sürecinde, sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi saat 21.00-05.00 arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacağı bildirilmişti.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 28 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi.

Normalleşme kabinede belirlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Kovid-19 ile mücadele ve kademeli normalleşme planının görüşülmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda, alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği ve normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınması tahmin ediliyor.

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması, yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik süreci ile Milli Eğitim Bakanlığının okullardaki telafi eğitimine ilişkin çalışmalarının da kabine toplantısında görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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