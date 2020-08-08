56 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı... Adıyaman'da 50 adres karantina altına alındı
Adıyaman'da 56 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedirgin eden gelişmenin ardından Adıyaman'da 50 adres karantina altına alındı.
Adıyaman'da 56 kişinin ölümcül koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
50 adres karantina altına alındı
Tedirgin eden gelişme sonrası Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, 50 adresin karantina altına alınması yönünde karar aldı.
Adıyaman merkeze bağlı Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, Karapınar, Kayalık, Mehmet Akif, Siteler, Sıratut, Turgut Reis, Siteler, Yenimahalle, Altınşehir, Barbaros Hayrettin ve Kayalık Mahallesi'ndeki 50 adres koronavirüs karantinasına alındı.
"Yoğun bakımlarımız dolmak üzere"
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentte koronavirüs vakalarının artışı nedeniyle hastanelerdeki yoğun bakımların dolmak üzere olduğunu söylemişti.