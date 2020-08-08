  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

56 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı... Adıyaman'da 50 adres karantina altına alındı

Adıyaman'da 56 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedirgin eden gelişmenin ardından Adıyaman'da 50 adres karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 13:10:00 - 2020-08-08 13:23:04
56 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı... Adıyaman'da 50 adres karantina altına alındı

Adıyaman'da 56 kişinin ölümcül koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

50 adres karantina altına alındı

Tedirgin eden gelişme sonrası Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, 50 adresin karantina altına alınması yönünde karar aldı.

Adıyaman merkeze bağlı Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, Karapınar, Kayalık, Mehmet Akif, Siteler, Sıratut, Turgut Reis, Siteler, Yenimahalle, Altınşehir, Barbaros Hayrettin ve Kayalık Mahallesi'ndeki 50 adres koronavirüs karantinasına alındı.

"Yoğun bakımlarımız dolmak üzere"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentte koronavirüs vakalarının artışı nedeniyle hastanelerdeki yoğun bakımların dolmak üzere olduğunu söylemişti.

Belediye başkanı duyurdu: Yoğun bakımlarımız dolmak üzere
Belediye başkanı duyurdu: Yoğun bakımlarımız dolmak üzere

Gündem

Belediye başkanı duyurdu: Yoğun bakımlarımız dolmak üzere

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan çarpıcı iddia: Türkiye'nin Mısır'a karşı zayıf noktası...
Dünya

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan çarpıcı iddia: Türkiye'nin Mısır'a karşı zayıf noktası...

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türkiye ve Mısır arasında yaşanan gerilime ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi
Gündem

Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi

Türkiye’nin parlayan yeraltı servetleri üzerinden çeşitli oyunlar oynanıyor. 10 yıldır maden ve değerli taşlar üzerine araştırma ve arama ya..
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı sinsi hamle! Hedef ekonomiyi vurmak
Gündem

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı sinsi hamle! Hedef ekonomiyi vurmak

Yunanistan'ın Türkiye'nin ekonomisine darbe vurmak için yeni bir hamle yaptığı bildirildi. Sınır kapılarını gece saatlerinde kapatacak olan ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı