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Yerel 56 Afganlı kaçak göçmen polisin takibinden kaçamadı
Yerel

56 Afganlı kaçak göçmen polisin takibinden kaçamadı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Artvin’de polis ekiplerince kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 56 kişi yakalandı.

 Artvin’de polis ekiplerince düzensiz göç ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 56 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahıslardan 41’inin ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenerek, sınır dışı işlemleri başlatıldı. Sahte ikamet kartı kullandığı tespit edilen 4 kişi hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapılırken, 1 kişinin de "yaralama" suçundan arandığı ortaya çıktı.

Operasyonda düzensiz göçe aracılık ettikleri değerlendirilen 3 şüpheli hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

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