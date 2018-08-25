THY - Konya
0553 313 94 23

550 dairelik sitede komşu dehşeti! Korkudan dışarı çıkamıyorlar

Ankara'da Batıkent'te bulunan 550 dairelik sitede komşu dehşeti yaşanıyor. Aklı dengesi yerinde olmayan kişi elinde bıçakla komşularının kapısını kırıyor, balkondan aşağıya taş fırlatıyor. Son olarak kendi evini ateşe verdi. Site sakinleri yetkililerden acil yardım bekliyor.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:53
550 dairelik sitede komşu dehşeti! Korkudan dışarı çıkamıyorlar

Olay Ankara Batıkent'te bir sitede yaşanıyor. İddia göre aklı dengesi yerinde olmayan aynı zamanda madde bağımlısı olan 55 yaşındaki şahıs, komşularına iki yıldır hayatı zindan ediyor.

Kanal D Haber'de seslerini duyuran site sakinleri korkudan sokağa çıkamadıklarını dile getirerek, "Karşıdaki daireye keser, bıçak atıyor. Küfrediyor, bıçakla tehdit ediyor. Can güvenliğimiz yok. Sizi öldüreceğim diye bas bas bağırıyor. Asansörler arızalı, lambalar patlamış. İnsanlar geçerken mermer atıyor kafalarına. Onun yüzünden evinden ayrılanlar bile var" diye konuştular.

Ev sahipleri kapılarının önüne güvenlik kamerası taktı ama o da işe yaramıyor. Sorunlu komşu en son kendi evini ateşe verdi. 18 ayrı suç dosyası olduğu ve sadece 1,5 ay cezaevinde kaldığını belirtilen şahsın 15 gün de psikolojik destek aldığı öğrenildi.

İki yıldır diken üstünde yaşayan site sakinleri son çare evin tahliyesi için imza topladı.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:53
  1. Ankara
  2. Komşu dehşeti
  3. şiddet eylemleri
  4. 550 dairelik dev site

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray transferde bombayı patlattı
    1. Galatasaray transferde bombayı patlattı
    2. Böyle hocaya can kurban! Yönetici..
    3. İki ülke arasındaki sorun çözüldü!..
    4. Türkiye-Rusya görüşmesinin detayları!..
    5. Sürücülere "son 30-40 kilometre" uyarısı
    6. Adana'da yolcu otobüsü skandalı!..
    7. Başkan Erdoğan böyle istedi! Yeni hali..
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    9. Van'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
    10. İran'ın Meşhed kentinde patlama: 10..
    11. Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı
    12. Dost görünümlü düşmanlar
    13. Şanlıurfa'da hareket halindeki..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik..
    15. ‘Anadolu Haftasonu Okulları’ ile..
    16. Slimani: Şampiyon olursak Sultanahmet..
    17. Efsane Gelin Kayası, köylülerin başına..
    18. Dilenciliğin cezası sadece 124 TL
    19. TOKİ'den kurasız 80 bin liraya ev!
    20. Dönüş yolundaki tatilcilere 30-40 km..
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu