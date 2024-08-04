55 yaşındaki inşaat işçisi korkunç şekilde can verdi!
Diyarbakır'da kalıp ustası olacak çalışan 55 yaşındaki Nesih Sezen, çalıştığı esnada 7. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinde yapımı süren bir inşaatta meydana geldi.
İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan Nesih Sezen, iddiaya göre dengesini kaybederek 7'nci kattan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin kontrolünde Sezen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 4 çocuk babası Sezen'in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.
Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Sezen'in cenazesi, sabah saatlerinde Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.