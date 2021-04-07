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Yaşam 55 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
Yaşam

55 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

55 yaş ne zaman aşı olacak? 55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? soruları merak edilen konular arasında yer alıyor. 1 Şubat 2021 tarihinde 70 yaş üstünün aşılanmasının ardından 12 Şubat 2021 tarihiyle birlikte 65 yaş üstü vatandaşların aşılama işleminin yapılacağını duyurulmuştu. Peki, 55 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 16:17:00 -
55 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Türkiye'de toplam 17.923.000 vatandaşa aşı uygulandı. Henüz aşı olmayan yaş ve meslek gruplarındaki vatandaşlarda, sıranın kendilerine ne zaman geleceğini merak ediyor.

55 yaş ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile aşı sıralaması belli oldu. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek belirlenen Kovid-19 aşısı uygulanacak meslek grupları da açıklandı.

Buna göre, aşılamanın birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar"Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

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