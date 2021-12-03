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Siyaset 5+5 OAK'tan Türkiye'de görüşme talebi! Ankara'da toplandılar
Siyaset

5+5 OAK'tan Türkiye'de görüşme talebi! Ankara'da toplandılar

MSB, Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitenin (OAK) talebi üzerine Ankara'da heyetler arası bir görüşme yapıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 23:00:00 -
5+5 OAK'tan Türkiye'de görüşme talebi! Ankara'da toplandılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitenin (OAK) talebi üzerine Ankara'da heyetler arası bir görüşme yapıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, 5+5 OAK'ın talebi üzerine, Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL) aracılığıyla Ankara'da bugün heyetler arası bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmede, 5+5 OAK tarafından 8 Ekim 2021'de Cenevre'de açıklanan "Eylem Planı" hakkında bilgi verildiği, ayrıca Libya'nın barış, istikrar ve güvenliği için atılabilecek adımlar ele alındığı vurgulandı.

Türkiye ve Libya arasındaki tarihi bağların ve yakın dostluğun altının çizildiği görüşmede, toprak bütünlüğü ve milli birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkı verecek çabaların sürdürülmesinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

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