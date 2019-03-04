55 Mısırlı Türkiye'de! "Mazlumun sesi Gayretullah'a ulaşacak ve Allah zalimleri kahredecek"

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Mısır'daki darbeden sonra ülkelerinden sürgün edilen 55 Mısırlı, Ankara'da bulunan Birleşmiş Milletler binası önünde biraraya gelerek, darbeci Sisi tarafından Müslümanlara yönelik yapılan zulmü protesto ettiler.

İnanç Özgürlüğü Paltformu öncülüğünde yapılan gösteri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Şehitler için yapılan dualardan sonra, Hanefi Sinan tarafından bir basın açıklaması düzenlendi.

'Allah zalimleri kahredecek'

Sinan, İslam Coğrafyasında Müslümanlara yönelik devam eden zulüm karşısında, Birleşmiş Milletlerin her zaman sessiz kalarak ikiyüzlüce davrandığını belirtti. Hanefi Sinan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler adeta bir istatistik kurumu gibi çalışıyor. İslam Coğrafyasında kaç Müslüman ölmüş, kaç çocuk kaybolmuş, kaç kadına tecavüz edilmiş, hangi bölgeler işgal edilmiş gibi soruların istatistiğini vermekle meşguller. Biz inanıyoruz ki mazlumun sesi Gayretullah'a dokunacak. Allah zalimleri kahredecek ve mazlumları ayağa kaldıracak"

BM önünde biraraya gelen 55 Mısırlı, seslerini dünya kamuoyuna duyurabilmek amacıyla, Sinan'dan sonra Arapça ve ingilizce olarak iki ayrı basın açıklaması daha yaptılar. Yoğun güvenlik önlemleri altında devam eden eylem, olaysız şekilde sona erdi.