55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - TUR 2019'un ikinci gününde sporcular, Tekirdağ ile Eceabat arasındaki 183,3 kilometrelik parkurda yarışacak



TEKİRDAĞ (AA) - 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) ikinci etabı, Tekirdağ'da başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başlayan ikinci etabın startını, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi. TUR 2019'un ikinci gününde bisikletçiler, Tekirdağ ile Eceabat arasındaki 183,3 kilometrelik parkurda mücadele edecek. 17 takımdan 119 sporcunun katıldığı turun İstanbul ile Tekirdağ arasındaki ilk etabını, Bora-Hansgrohe (Almanya) takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett birinci sırada tamamlamıştı. Bu yıl, ilk rotasını andıran "nostaljik" bir güzergahta koşulan 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da tamamlanacak. Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca toplam 993,4 kilometre pedal çevirecek.



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