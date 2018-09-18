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54 yıllık leylek yuvasını böyle taşıdılar

Ardahan'da inşaat alanı içerisinde kalan leylek yuvası, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından 2 saatlik bir çalışma sonrası, daha güvenli bir yere taşındı.

18 Eylül 2018 Salı 15:25
54 yıllık leylek yuvasını böyle taşıdılar

Karagöl Mahallesindeki 1 nolu Aile Sağlık Merkezi'nin yenilenmesi için başlatılan inşaat çalışmaları nedeniyle leylek yuvasının bu bölgeden taşınmasına karar verildi. 1 Nolu Sağlık Merkezi çatısındaki baca üzerindeki yuva, İl Özel İdareye ait vinç yardımıyla özenle söküldü.

2 saatlik çalışma sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, yeni yuvayı 50 metre yakının da bulunan Orman İşletme Müdürlüğündeki yeni yerine büyük bir titizlikle montajladı. Vatandaşlar, leylek yuvasının taşınmasını şaşkın bakışlarla izlediler.

Ardahan İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, "Burada Sağlık Merkezi yapacağız. Ancak inşaat çalışılmalarını başlatmak için bir engelimiz vardı. Burada yıkılacak bina üzerinde bir leylek çiftimiz vardı. Bizler birer doğa sever olarak bu yuvanın yıkılmasına gönlümüz el vermedi. Onları korumak durumundaydık. Leylek yuvasını İl Özel İdare Ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü çalışanları ile birlikte güvenli bir şekilde taşıdık" diye konuştu.

1983 yılından mahalleye taşındığında leylek yuvasının olduğunu söyleyen Ali Sürmeli Kılıç ise "1983 yılında ben buraya geldim, bu yuva buradaydı. Bu leylekler benim yavrularım gibiydi. Leylekler bazı kışları göç etmezlerdi. Onları elimizle beslerdik. Şimdi ise yuvanın taşınması gerekiyordu. Sağolsun yetkililer leylek yuvasına sahip çıkarak güvenli bir şekilde yuvayı taşıdılar kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 15:25
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