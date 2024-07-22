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Gündem 54 yaşındaki kadına saldıran köpeklerin sahibi hakkında flaş gelişme!
Gündem

54 yaşındaki kadına saldıran köpeklerin sahibi hakkında flaş gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-07-22 18:54:00 - 2024-07-22 18:57:07

Niğde'de 54 yaşındaki kadına saldıran köpeklerin sahibi gözaltına alındı.

Babşıoşb köpek dehşetinin son adresi Niğde oldu.

Niğde'de başıboş iki köpek 54 yaşındaki kadına saldırdı.

Meryem Birol adlı kadın, işinden evine dönerken Çiftlik kavşağı terminal önünde bölgedeki bir fabrikanın 2 köpeği tarafından saldırıya uğradı. Etraftakilerin yardımı ile köpeklerin elinden kurtulan; sol kolu, sol bacağı, ağız ve burun kenarı köpekler tarafından ısırılan Meryem Birol ilk olarak Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İdari yaptırım cezası verilecek!

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Meryem Birol'un tedavisi sevk edildiği Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Öte yandan, Meryem Birol'a saldıran köpeklerin sahibi H.K.'nin polis tarafından gözaltına alındığı, olaya karışan iki köpeğin ise İlçe Tarım Müdürlüğü kontrolünde 10 günlük karantinaya alındığı bildirildi. Köpeklerin sahibi H.K.'ya Bor Cumhuriyet Başsavcılığı'nca idari yaptırım uygulanacağı öğrenildi.
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