54 kaçak göçmen yakalandı!
Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında 18'i çocuk 54 kaçak göçmen yakalandı.06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:32
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, bu sabaha karşı saat 04.02’de Aydın’ın Didim ilçesi Taşburun balıkçı barınağı açıklarında şüpheli bir bot durduruldu. İçerisinde 9 Orta Afrika, 14 Suriye, 24 Irak ve 7 Filistin olmak üzere toplam 54 kaçak göçmen bulunan lastik bot saat 06.00’da Didim Limanı’na çekildi.
11’i kadın, 25’i erkek, 14’ü erkek çocuk ve 4’ü kız çocuk olan göçmenler, işlemlerinin yapılması için Aydın İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.
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