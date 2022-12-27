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Aktüel 54 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

54 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 18:35:00 -
54 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmenlerin kaçak yollarla yurt dışına götürüleceği bilgisine ulaştı. Göçmenlerin Göcek Mahallesi, Çığlık Koyu'nda olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda Somali uyruklu 54 düzensiz göçmeni yakalandı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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