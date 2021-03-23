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Yerel 53 ilde düğmeye basıldı! 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Yerel

53 ilde düğmeye basıldı! 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 53 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 123’ü muvazzaf 146 asker olmak üzere toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 07:41:00 - 2021-03-23 07:50:13
53 ilde düğmeye basıldı! 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 123’ü muvazzaf 146 asker ile 38’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 53 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, önceden belirlenen adreslere, saat 01.00 itibariyle eş zamanlı operasyon düzenlerken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete ve jandarma komutanlığına götürüldü.

 

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