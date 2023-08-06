  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 52 milyon avroya alınan kaleci orta sahadan gol yedi
Spor

52 milyon avroya alınan kaleci orta sahadan gol yedi

Yeniakit Publisher
2023-08-06 08:32:00 -

Inter'den 52 milyon avro karşılığında Manchester United'a transfer olan kaleci Andre Onana Lens karşısındaki hazırlık maçında orta sahadan gol yedi.

Premier Lig devi Manchester United şampiyonluk hasretine son vermek için bu sezon transferlere oldukça mesai harcadı.

David De Gea ile sözleşme yenilemeyen Kırmızı Şeytanlar, Inter forması giyen Andre Onana'yı 52 milyon euroya transfer etmişti.

Lens ile oynanan hazırlık maçının 23. dakikasında Florian Sotoca'nın orta sahadan çektiği şutta topu ağlarında gören genç kaleci büyük bir üzüntü yaşadı.

1-0 geriye düşen ManU, ikinci yarıda toparlanarak maçı 3-1 kazandı.

Öyle bir file bekçisi alıyor ki... Beklenmedik kaleci!
Öyle bir file bekçisi alıyor ki... Beklenmedik kaleci!

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öyle bir file bekçisi alıyor ki... Beklenmedik kaleci!

Bir zamanlar tanımayan yoktu! Dünyaca ünlü eski kaleciden üzen haber
Bir zamanlar tanımayan yoktu! Dünyaca ünlü eski kaleciden üzen haber

Spor

Bir zamanlar tanımayan yoktu! Dünyaca ünlü eski kaleciden üzen haber

Böyle anlaşma ne duyuldu ne görüldü! Kaleci transfer için bakın ne istedi
Böyle anlaşma ne duyuldu ne görüldü! Kaleci transfer için bakın ne istedi

Spor

Böyle anlaşma ne duyuldu ne görüldü! Kaleci transfer için bakın ne istedi

Genç kaleci Kocaelispor’da
Genç kaleci Kocaelispor’da

Spor

Genç kaleci Kocaelispor’da

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23