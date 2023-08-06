52 milyon avroya alınan kaleci orta sahadan gol yedi
Inter'den 52 milyon avro karşılığında Manchester United'a transfer olan kaleci Andre Onana Lens karşısındaki hazırlık maçında orta sahadan gol yedi.
Premier Lig devi Manchester United şampiyonluk hasretine son vermek için bu sezon transferlere oldukça mesai harcadı.
David De Gea ile sözleşme yenilemeyen Kırmızı Şeytanlar, Inter forması giyen Andre Onana'yı 52 milyon euroya transfer etmişti.
Lens ile oynanan hazırlık maçının 23. dakikasında Florian Sotoca'nın orta sahadan çektiği şutta topu ağlarında gören genç kaleci büyük bir üzüntü yaşadı.
1-0 geriye düşen ManU, ikinci yarıda toparlanarak maçı 3-1 kazandı.