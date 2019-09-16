0553 313 94 23

511 yıllık Taşhan’ın restorasyonu tamamlandı

SAMSUN (İHA) – Mahmut Bin Ali Paşa Vakfınca 16.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:24
511 yıllık Taşhan’ın restorasyonu tamamlandı

SAMSUN (İHA) – Mahmut Bin Ali Paşa Vakfınca 16. yüzyılda yaptırılan tarihi Taşhan’ın restorasyonu tamamlandı. Çevre düzenlemesinin ardından Taşhan hem kültür turizmine hem de ticarete kazandırılacak.


2016 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışmalarına başlanan Saathane Meydanı Projesi içerisinde yer alan tarihi Taşhan’ın restorasyon çalışmaları tamamlandı. 1508 yılında Mahmut Bin Ali Paşa Vakfınca inşa ettirilen 511 yıllık Taşhan’ın 2016 yılında sözleşmesi yapıldı. 2017 yılında restorasyonu tamamlanması planlanan tarihi Taşhan’ın öngörülemeyen keşiflerden dolayı tamamlanma tarihi uzamıştı. 6 milyon lira harcanan Taşhan’ın büyük titizlikle yürütülen restorasyon çalışmaları sona erdi. Çevre düzenlemesinin ardından Taşhan hem kültür turizmine hem de ticarete kazandırılacak. Ortasında yer alan avlusuyla kare planlı, tuğla hatıllı moloz taş beden duvarları olan iki katlı Taşhan, Osmanlı dönemi şehir hanları plan özelliklerini taşıyor.



"Burası şehrimizin kartvizitidir”


Saathane Meydanı Esnaf Temsil heyetinden Ümit Ayla, Saathane Meydanı’nda bulunan tarihi Taşhan’ın geçmişinin Selçuklular dönemine kadar dayanan çok köklü bir ticaret merkezi olduğunu söyledi. Taşhan’ın önceden şehrin önünde bulunan iskelelerden çekilen ticari malların kervanlarla iç bölgelere dağıtıldığı ve o kervanların konakladığı bir merkez olduğunu ifade eden Ayla, “Bu bölge kurulduğu ilk tarih gününden itibaren bu kentin ticaret merkezi olmuştur. Saathane Meydanı, etrafında yapılan restorasyon çalışmaları ile kentimize kazandırılıyor. Ticari ve yaşam merkezi hüviyetinin aslında bir sembolüdür burası. Bu restorasyon ve düzenleme çalışması ile birlikte kentimize kazandırılacak. İnşallah Samsun halkı buradan en yoğun bir şekilde faydalanır. Çünkü burası artık kente mal olmuş hatta yakın illerde yaşayanların hatırası olan bir nokta haline gelmiş durumda. Biz Samsun’un yaşayanları olarak buradaki her yaşatılan ünitede ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Burası Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlandı. Çevre düzenlemesinin ardından bitirilme noktasına gelecek. Bu ünitelerin tamamı yani Taşhan, medrese, hamam gibi alanların tamamı bir bütünü teşkil etmekte. Burası şehrimizin kartvizitidir. Belediye başkanımız da burayla ilgili çözüm noktasında arayış içerisinde ve yeni bir proje geliştirme noktasında büyük bir özveriyle çalışıyor" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:24
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hangi anlayışla kolay ki?
    1. Hangi anlayışla kolay ki?
    2. Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor
    3. Balkan Tekvando Şampiyonası
    4. Vali Çağatay’dan ‘Ahilik Haftası’..
    5. İsrail güçleri 19 Filistinliyi..
    6. ATB’den zeytinyağı operatörlük eğitimi
    7. Anne kızın üzerine dış cephe kaplaması..
    8. Bitlis’te uyuşturucu operasyonu
    9. (Özel) ’Bipolar bozukluk’ hastası..
    10. Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2..
    11. Ümraniye Dudullu’da bir kamyon, özel..
    12. Beynindeki tümörden Anka’da kurtuldu
    13. Adana'da 13 yıllık faili meçhul..
    14. Perakende satış hacmi azaldı
    15. Bodrum'da makilik alandaki yangın
    16. Ciro endeksinde artış
    17. Gökyüzü paraşütlerle renklendi
    18. Toplam ciro yüzde 12,6 arttı
    19. Süleyman Hilmi Tunahan rahmet ve..
    20. Trump: “Ruhani ile ‘şartsız’..
    21. Bu fotoğraftakilerin hepsi aynı..
    22. Çanakkale’de silah kaçakçılığı
    23. Perakende satış hacmi Temmuz’da yüzde..
    24. (Özel) Telefonla konuşmak için yüksek..
    25. İş gücü istatistikleri (1)
    26. Son hamleyi tarihi kalede yaptılar
    27. İşsizlik oranı yüzde 13 seviyesinde..
    28. İşsizlik rakamları açıklandı!
    29. ‘Antik Tarihe Genç Bakış’ ekibi ADÜ’de
    30. Otomobilin her yerini sigara..
    Para para para…
    Para para para…
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!