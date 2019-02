51 yıllık muhtar yeniden aday oldu!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kesintisiz 51 yıldır muhtarlık yapan 84 yaşındaki Yılmaz Yener, görevini 5 yıl daha sürdürmek için tekrar aday oldu.

Turgutlu ilçesinde yaşayan Yılmaz Yener, şu anda yaklaşık 4 bin seçmenin bulunduğu Altay Mahallesi'ne 1968 yılında muhtar seçildi.

O günden bu yana görevini yarım asırdır kesintisiz sürdüren Yener, 31 Mart'ta yapılacak seçimde bir kez daha aday oldu.

"51 yıllık muhtar"

Yener, 51 yıl önce arkadaşlarının ısrarıyla muhtarlık seçimlerine girdiğini söyledi.

Girdiği ilk yarışı kazandığını dile getiren Yener, "Böylelikle 1968'den bu yana kesintisiz bir şekilde seçimlerde hep kazandım ve muhtar olarak görevimi sürdürdüm" diye konuştu.

Sonraki süreçte mahallelinin kendisinden büyük memnuniyet duyduğunu ve görevi sürdürmesini talep ettiğini dile getiren Yener, muhtarlığın şerefli ve kutsal bir iş olduğunu belirtti.

Yarım asırdır özellikle garibanlara destek olmaya çalıştığını anlatan Yener, "Fedakarlık gerektiren bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Mahallelinin sevgisini kazandım. Kimsenin kalbini kırmadım" diye konuştu.

Martta yapılacak yerel seçimde yeniden aday olduğunu vurgulayan Yener, "Yaşımın ilerlediğinin farkındayım. Nabız yokladım, halk beni istiyor. Bu yüzden tekrar aday olmaya karar verdim. İnşallah bende muhtarlık mezara kadar, yani Allah ömür verdiği yere kadar bu göreve devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Kendim bildim bileli muhtar"

Altay Mahallesi sakinlerinden Ahmet Şen de Yener'in çok sevilen bir kişi olduğu söyledi.

Yener'in mahalleye çok hakim olduğunu vurgulayan Şen, "Her sokakta, her kapıda, her dükkanda kim var iyi bilir. Halkın ona büyük bir teveccühü var. Kendimi bildim bileli burada muhtar, bu seçimlerde yeniden muhtar seçileceğini düşünüyorum" dedi.