504 Türk hekimi Karabağ için başvurdu
Türk Hekimler Birliği Platformu, 504 hekimin Ermenistan’ın Dağlık Karabağ işgali nedeniyle cephe gerisinde görev almak için gönüllü olduğunu açıkladı.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, Milliyetçi Hekimler Derneği, 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği ve Türk Dünyası Hekimler Derneği’nden oluşan platform, cephe gerisinde sağlık hizmeti vermek amacıyla “Karabağ İçin Gönüllü Ol” projesi kapsamında gönüllü 504 hekimin başvuru formunu, Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna teslim etti. Milliyetçi Hekimler Derneği temsilcileri, Başkonsolos Nermine Mustafayeva’yı ziyarette, başvurunu formlarını teslim ederek, 504 hekimin Karabağ için gönüllü olduğunu bildirdi.