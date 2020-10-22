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Teknoloji 5.000 mAh kameraya sahip Honor 10X Lite tanıtıldı! İşte özellikleri
Teknoloji

5.000 mAh kameraya sahip Honor 10X Lite tanıtıldı! İşte özellikleri

Honor, yeni akıllı telefon modeli Honor 10X Lite'ı duyurdu. Cihaz, kamera ve batarya özellikleri ile dikkat çekti. İşte Honor 10X Lite'ın özellikleri...

Yeniakit Publisher
2020-10-22 04:17:00 -
5.000 mAh kameraya sahip Honor 10X Lite tanıtıldı! İşte özellikleri

Çinli teknoloji üreticisi Honor, orta segmentteki yeni akıllı telefonu olan 10X Lite'ı duyurdu. 10X Lite, kamera ve batarya başta olmak üzere birçok özelliğiyle dikkat çekti. Peki Honor 10X Lite kullanıcılara neler sunuyor? İşte Honor 10X Lite'ın özellikleri...

6,67 inçlik büyük bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkan Honor 10X Lite, bu ekranda 2400x1080 piksel Full HD+ çözünürlük sunuyor. Cihaz, kullanıcılara uzun süreli kullanımlarda dahi göz yormamayı vadediyor. Ekranın orta-üst kısmında 8 Megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası yer alıyor.

Honor 10X Lite, gücünü Huawei HiSilicon imzalı Kirin 710A'dan alıyor. 128 GB dahili depolama alanı ve 512 GB'a kadar microSD kart desteği sunan cihaz, 5.000 mAh'lik bataryaya ve 22.5W'lık hızlı şarj desteğine sahip olmasıyla birlikte tek bir şarj ile 1 güne kadar kullanım imkanı sağlıyor.

Honor 10X Lite'ın arka kısmında dikdörtgen bir kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumun içerisinde f/1.8 diyaframlı 48 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel 120 derecelik ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel bir makro kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü yer alıyor.

Honor 10X Lite'ın fiyatı ve satışa sunulacağı tarihin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

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