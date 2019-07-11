500 şarapnel bu kadar acıtmadı

Askerlik görevi sırasında, 1995 yılında Kuzey Irak’taki operasyonda mayın patlaması nedeniyle vücuduna 500 şarapnel isabet ettiği halde gazi sayılmayan Ayhan Dertli’nin içinde bulunduğu durumu Akit Gazetesi “500 şarapnel yedi gazi bile sayılmadı” başlığıyla gündeme taşımıştı. Bu süreçte 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün personel alımı kurasını kazanan Dertli’nin işe başlama şartlarını taşımadığı gerekçesiyle işe başlama işlemi iptal edilmiş, Dertli de idareye dava açarak davayı kazanmıştı. Bu sayede 9 Mayıs 2019 tarihinde Hava Bakım Fabrikası’nda “bulaşıkçı” olarak işe başlayan Dertli’nin peşini, Ankara’daki işgüzarlar bırakmadı. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) itirazı sonucu, Dertli lehine yürütmeyi durdurma kararı veren Eskişehir 1’inci İdare Mahkemesi’nin kararı kaldırıldı.

Bulaşık yıkayarak engelli çocuklarına bakıyordu

Bu kararla yeniden işsiz kalan Ayhan Dertli, bakıma muhtaç iki engelli çocuğuyla birlikte çaresizlik içinde yaşam savaşı vermeye çalışıyor. Vücudundaki şarapneller nedeniyle ağır metal zehirlenmesinden dolayı iki çocuğu da yüzde 53 ve 63 oranında engelli doğan, her ay onlarca kutu ilaç kullanmak zorunda olan malul sayılmayan gazi, MSB Hukuk Müşavirliği’nin Eskişehir 1’inci İdare Mahkemesi kararına Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde yaptığı itiraz ile yerel mahkeme kararının kaldırılması sonucunda, “ihbarsız ve tazminatsız olarak” 3 Temmuz 2019 tarihi itibarı ile işten çıkarıldı. İşten çıkarılma yazısını Akit’e gönderen Dertli’nin “Böyle hayat olmaz olsun be abim” şeklindeki notu ise yürekleri dağladı.

Takdir belgesi almıştı

9 Mayıs 2019 tarihinde işe başladığında her şey yoluna girmiş gibi görünüyordu. Yıllar sonra ve büyük mücadelelerle bulabildiği işine dört elle sarılan Ayhan Dertli’nin azmi ve çalışkanlığı, komutanların dikkatini çekmiş, 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, “1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün yıl içindeki faaliyetlerinde görev alanınızla ilgili verilen görevleri eksiksiz ve layıkıyla yürütmenizin yanı sıra mühendis yemekhanesinin tadilatı ve boyanması ile ilgili göstermiş olduğunuz özverili ve gayretli çalışmaları memnuniyetle gözlemledim. Sizi, üstün görev anlayışınız ve başarılı çalışmalarız nedeniyle takdir eder, başarılarınızın devamını dilerim” diye yazarak kendisine takdir belgesi vermişti.