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500 saman balyası kül oldu

Bilecik’te çıkan samanlık yangınında 500 saman balyası kül oldu.

01 Eylül 2019 Pazar 15:48
500 saman balyası kül oldu

Bilecik’te çıkan samanlık yangınında 500 saman balyası kül oldu.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Gülümbe köyü Yunuslar Mahallesi’nde Nurettin Büyükçoban’a ait ahır önünde bulunan samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar hemen 110’u arayarak yangını haber verirken, olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 1 saat soğutma işlemi yapıldı. Yangını kontrol altına alabilmek için ekipler samanlığı kepçe yardımı ile yıkarken, yangında 500 saman balyası kül oldu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:48
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