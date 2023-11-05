500 milyon dolar Türk yatırım fonu: piyasaya bomba gibi düşütü! Yatırımcılar tarafından talep gördü

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın oluşturduğu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), ekonomik anlamda sağlam bağlarla birbirine bağlanıyor.

TDT ülkelerinin bölge içi ticaret hacimlerinin artırılması ve bu ülkelerin ekonomik kalkınmalarının desteklenmesi amacıyla merkezi İstanbul’da olan Türk Yatırım Fonu’nun kurulmasına ilişkin anlaşmasının onay sürecini tamamlayan öncü ülkelerden biri de Türkiye oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan teklif, Astana’da “Türk Devri” temasıyla gerçekleştirilen TDT Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi öncesinde geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

12 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 8. Devlet Başkanları Zirvesi’nde, Türk Yatırım Fonu’nun üye ülkeler tarafından “eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı” ilkesi çerçevesinde kurulmasına karar verilmişti. Fonun kuruluş anlaşması 16 Mart 2023’te Ankara’da gerçekleştirilen TDT Olağanüstü Zirvesi’nde imzaya bağlandı.

Fonun amacı, bölge içi ticaret hacmini artırmak ve ekonomik faaliyetleri destekleyerek TDT ülkelerinin ekonomik kalkınmasına destek olmak.

Fon, 350 milyon dolar ödenmiş ve 150 milyon dolar çağrılabilir sermaye olmak üzere toplam 500 milyon dolar kayıtlı sermayeye sahip olacak. Türkiye’nin fona taahhüdü, 70 milyon dolar ödenmiş sermaye ve 30 milyon dolar çağrılabilir sermaye olmak üzere toplam 100 milyon dolar.