500 doktordan Trump’a uyarı

ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilen ve 500 doktorun ortak imzasıyla hazırlanan mektupta, koronavirüse karşı insanları içeride tutmanın faydasından çok zararı olacağı savunuldu. Doktorlar, milyonlarca ABD’liyi evde karantinada tutarak ‘kitlesel yaralanmalara’ sebebiyet verileceğini ileri sürdü. Evde oturmaya zorlanan kanser, kalp hastası ve benzeri hastalığı olan kişilerin, rutin sağlık kontrollerini kaçırarak daha fazla zarar göreceği öne sürüldü.

Doktorlar ayrıca koronavirüs karantinasının milyonlarca kişinin işini kaybetmesine yol açtığını ve bu durumun insan sağlığını bozan bir strese neden olduğunu vurguladı. Başkan Trump’a yazılan mektupta, devam edecek karantinanın insanları evsiz kalmaya, intihara, kalp krizine, beyin kanamasına veya böbrek rahatsızlıklarına iteceği söylenildi. Araştırmalara göre, zorunlu karantinanın insanlara virüsten daha fazla zarar vereceği açıklandı.