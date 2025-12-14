  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kul hakkından bahsedene bakın, bu ne cüretkarlık? Şaka mısınız, Dilek Hanım?"

Suriye'de neler oluyor? Ortak askeri devriyeye saldırı düzenlendi

Hakarete uğrayan Leyla Şahin Usta Akit’e konuştu: CHP’nin zihniyeti 1 asırdır değişmedi

Terör devletinden sinsilik! Gazze'yi sessizce yutan 'sarı hat'

Hollywood oyuncusu Netanyahu’nun ajanı çıktı! Küresel kumpas planları deşifre oldu: Birden fazla ülke hedefteydi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "yasa dışı bahis" açıklaması

Dev projenin büyük bölümü açıldı: Sınır kapılarına yüksek standartlı ulaşım!

Ataşehir’de korkunç iddia ortaya çıktı! Depoda at kesimi yapanlara operasyon

Dünyada yeni savaş patlak verdi! F-16 savaş uçaklarıyla vurdular

Yerinde dönüşümde somut adımlar! Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor
Gündem 500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi ne zaman? İşte o tarih
Gündem

500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi ne zaman? İşte o tarih

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi ne zaman? İşte o tarih

"Yüzyılın Konut Projesi"nde başvurular gelecek hafta sona erecek. Projede ilk kura çekimi 29 Aralık'ta yapılacak.

"Yüzyılın Konut Projesi"nde başvurular gelecek hafta sona erecek. Projede ilk kura çekimi 29 Aralık'ta yapılacak.

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsayan projede başvuru sürecinin sonuna gelindi. Başvuru işlemleri, e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, bankalar aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.

Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar, vatandaşların ihtiyaçlarına göre farklı büyüklüklerde planlandı. Bu çerçevede 55 metrekarelik 1+1, 65 metrekarelik 2+1 ve 80 metrekarelik 2+1 daire seçenekleri bulunuyor.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura takvimi işleyecek. İlk kuraların 29 Aralık'ta çekilmesi planlanırken, kura sürecinin Şubat 2026'ya kadar devam etmesi öngörülüyor.

Hak sahiplerine ilk konut teslimlerinin ise Mart 2027 tarihinde yapılması hedefleniyor.

TOKİ kura çekiliş ve başvuru sonuçların açıklanacağı tarih ne zaman? 2026 Sosyal Konut Projesi kura takvimi belli oldu
TOKİ kura çekiliş ve başvuru sonuçların açıklanacağı tarih ne zaman? 2026 Sosyal Konut Projesi kura takvimi belli oldu

Gündem

TOKİ kura çekiliş ve başvuru sonuçların açıklanacağı tarih ne zaman? 2026 Sosyal Konut Projesi kura takvimi belli oldu

500 bin sosyal konut projesinde kritik hafta: Müracaat için son şans
500 bin sosyal konut projesinde kritik hafta: Müracaat için son şans

Ekonomi

500 bin sosyal konut projesinde kritik hafta: Müracaat için son şans

Yerinde dönüşümde somut adımlar! Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor
Yerinde dönüşümde somut adımlar! Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor

Gündem

Yerinde dönüşümde somut adımlar! Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23