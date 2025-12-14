500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi ne zaman? İşte o tarih
"Yüzyılın Konut Projesi"nde başvurular gelecek hafta sona erecek. Projede ilk kura çekimi 29 Aralık'ta yapılacak.
81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsayan projede başvuru sürecinin sonuna gelindi. Başvuru işlemleri, e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, bankalar aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.
Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar, vatandaşların ihtiyaçlarına göre farklı büyüklüklerde planlandı. Bu çerçevede 55 metrekarelik 1+1, 65 metrekarelik 2+1 ve 80 metrekarelik 2+1 daire seçenekleri bulunuyor.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura takvimi işleyecek. İlk kuraların 29 Aralık'ta çekilmesi planlanırken, kura sürecinin Şubat 2026'ya kadar devam etmesi öngörülüyor.
Hak sahiplerine ilk konut teslimlerinin ise Mart 2027 tarihinde yapılması hedefleniyor.
