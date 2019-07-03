500 bin dolar ve valiz dolusu evrağı çalınan İmamoğlu’na can alıcı soru: Neden şikayetçi olmadınız?

yeniakit.com.tr Gazeteci Emre Erciş, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Beylikdüzü Belediye Başkanı iken makam aracından çalışanan 2 valiz ve içindekilerle ilgili dikka çeken sorular yöneltti.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Erciş; birinde 500 bin dolar, diğerinde çeşitli evraklar bulunan valizler çalındıktan sonra, dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun niçin paranın değil de evrakların peşinde düştüğünü sordu.

Erciş şunları yazdı:

“Sayın Ekrem İmamoğlu, 2015’te Beylikdüzü Kültür Merkezi önünde park halindeki makam aracının bagajından çalınan; birisinde 500 bin $, diğerinde evraklar olan 2 valiz hırsızlığı olayında, neden paranın değil de evrakların peşine düştünüz? O evraklarda ne vardı?

Gizli kasanız Fatih Keleş’in makam aracından çalınan bu 2 çanta, Halkalı’da boş halde bulunduğu halde neden şikayetçi olmadınız da Belediye’deki bazı evrakları imha etme gereği duydunuz sayın Ekrem İmamoğlu?”