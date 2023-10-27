500 bilim adamı "Türk karasularına" gelecek

Akdeniz ve Karadeniz’in en büyük Balıkçılık Bilimi Forumu (FISHFORUM) 19-23 Şubat 2024 tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da yapılacak. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Okyanus Bilimi On Yılı (2021-2030) kapsamında düzenlenen Balıkçılık Bilimi Forumu, Akdeniz ve Karadeniz’deki balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili konulardaki en büyük bilimsel toplantı olma özelliğini taşıyor.

Bilim adamları buluşacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde 19-23 Şubat 2024 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek foruma, 50’den fazla ülkeden 500’den fazla bilim insanının katılması bekleniyor. Bilimsel ve akademik topluluklar, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile özel sektör paydaşları forumda konferanslar, çalıştaylar ve sanatsal sergiler gibi etkinliklerde bir araya gelecek. Sektörden geniş bir katılımın beklendiği fuarda balıkçılık sektörünün tüm ayrıntıları ele alınacak

Bölgede açık ara lideriz

FISHFORUM 2024’te, iklim değişikliği ve yenilikçi teknolojiler konularına odaklanan balıkçılıkla ilgili önemli konular ele alınacak. Forum ile Akdeniz ve Karadeniz balıkçılığının geleceğini daha iyi şekillendirmek ve bölgenin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda ilerlemesini sağlamak için öncelikleri belirlemek, bilim adamları ve politika yapıcılar arasında bilimsel tavsiyeler üretmeye yönelik tartışmaları ve iş birliğini teşvik etmek amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünya çapında prestije sahip Balıkçılık Bilimi Forumu’nun Türkiye’de düzenlenmesinin ülkenin uluslararası alandaki etkinliğini artıracağını belirtti. Yumaklı, forumun balıkçılık ve su ürünleri sektörüne önemli katkılar vereceğinin altını çizerek, Türkiye’nin özellikle bölgede açık ara lider olduğu su ürünleri yetiştiriciliği ile turizm alanlarında ülkenin tanıtımına da katkı sağlayacağını kaydetti.