50 yıllık dev şirket satıldı! Yeni sahipleri belli oldu

Türkiye’nin çorap markalarından biri olan Akın Çorap, Aydınlı Grup bünyesine katıldı. Rekabet Kurumu’nun onay vermesiyle birlikte TMSF bünyesindeki Akın Çorap, yine aynı kuruluş tarafından yönetilen Aydınlı Grup bünyesine girmiş oldu. Böylece özellikle üst giyim alanında öne çıkan Aydınlı Grup faaliyetlerini genişleterek çorabı da eklemiş oldu.

3 şirket şartname almıştı

Hatırlanacağı üzere geçen yıl kasım ayında gerçekleşen “Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 11 Kasım 2022 günü yayınlanan ilanla satışa çıkarılmıştı. Ancak o dönemde ihale ertelenmiş ve Resmi Gazete’de duyurulmuştu. İşte o satış sürecinde 3 şirket şartname alırken, bir şirketten teklif gelmişti. Teklifi veren Aydınlı Grup, 233 milyon 500 bin liralık muhammen bedelle satışa çıkan Akın Çorap şirketini KDV dahil 277 milyon 890 bin lira vererek satın almış oldu. Şimdi ise resmi onay süreci tamamlandı. Satışla birlikte yurtdışında ihracat ve mağaza ağı güçlü olan Aydınlı Grup, yurtdışında hızla artan çorap ihtiyacını yine bu şirket üzerinden karşılamış olacak.

Dünyaca ünlü markalarla çalışıyor

2017'de FETÖ terör örgütü ile bağlantıları nedeniyle el konulan ve TMSF'nin kayyum olarak atandığı Akın Çorap yaklaşık 50 yıl önce kuruldu. Giresun'da fabrikası bulunan şirkette 650 kişi çalışıyordu. Yıllık 85 milyon çift çorap üreten ve 50 milyon cirosu olduğu belirtilen şirket Türkiye'nin en büyük 5 çorap üreticisinden biri konumundaydı. Şirketin kurucusu Ali Yarkın, çocukları FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. 2017 yılından bu yana TMSF tarafından kontrol edilen Aydınlı Grup ise 292’si yurtdışı olmak üzere toplam 648 mağaza ve 5 bin 200’ü aşkın çalışana istihdam sağlıyor. Aydınlı Grup, U.S. Polo Assn, Pierre Cardin ve Cacharel'de lisans sahibi olarak biliniyor. U.S. Polo Assn. ile 44 ülkede, Pierre Cardin ile 10 ülkede, Cacharel ile 8 ülkede operasyonu bulunan Aydınlı Grup, toplamda 55 ülkede lisans hakkına sahip.