50 yıllık ayakkabı devi iflas etti!

Milli Gazete'de yer alan habere göre, ABD'li dev ayakkabı şirketi Rockport iflas için mahkeme başvurusunda bulundu.

50 yıllık bir ayakkabı markası olan ve aralarında Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın bir çok bölgesinde ürün satışı gerçekleştiren Rockport, iflas için başvuruda bulundu.

Bu başvuruya Rockport'un iştirakleri olan CB Marathon Midco, LLC; Rockport IP Holdings, LLC; Rockport UK Holdings Ltd.; ve CB Footwear Services, LLC de katıldı. Öte yandan şirket CEO'su Gregg Ribatt'te yaşanan olayların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Rockport daha önce Mayıs 2019'da iflas başvurusunda bulunmuş ve satın alınmak amacıyla hareket etmişti. O dönemde varlıklarının çoğu, 150 milyon dolar karşılığında şirketin tek teklif vereni olan Charlesbank Capital Partners'ın bağlı bir şirketine satılmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO