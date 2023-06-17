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Ekonomi 50 yıllık ayakkabı devi iflas etti!
Ekonomi

50 yıllık ayakkabı devi iflas etti!

Yeniakit Publisher
2023-06-17 12:27:00 -
50 yıllık ayakkabı devi iflas etti!

ABD'li dev ayakkabı şirketi Rockport, 50 yıllık faaliyetin ardından iflas başvurusunda bulundu.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, ABD'li dev ayakkabı şirketi Rockport iflas için mahkeme başvurusunda bulundu.

50 yıllık bir ayakkabı markası olan ve aralarında Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın bir çok bölgesinde ürün satışı gerçekleştiren Rockport, iflas için başvuruda bulundu.

Bu başvuruya Rockport'un iştirakleri olan CB Marathon Midco, LLC; Rockport IP Holdings, LLC; Rockport UK Holdings Ltd.; ve CB Footwear Services, LLC de katıldı. Öte yandan şirket CEO'su Gregg Ribatt'te yaşanan olayların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Rockport daha önce Mayıs 2019'da iflas başvurusunda bulunmuş ve satın alınmak amacıyla hareket etmişti. O dönemde varlıklarının çoğu, 150 milyon dolar karşılığında şirketin tek teklif vereni olan Charlesbank Capital Partners'ın bağlı bir şirketine satılmıştı.
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Yorumlar

Abdullah Biri

Bizimkiler iflas etmez abi fahiş kazançlar varken, onlar kendi icinde siyonistlere hizmet edmeyen, yılda bir sefer tüm cirolarıni israile para aktarmayani bitiriyorlar, yani ordada fetöcıa gibi mason ekibler iş başinda.
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