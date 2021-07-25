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Sağlık 50 yaş altı ne zaman 3.doz aşı yaptıracak?
Sağlık

50 yaş altı ne zaman 3.doz aşı yaptıracak?

50 yaş altı için 3.doz hakkı çıktı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Öncelikle sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlar aşı oldu. 1 Temmuz itibariyle belirli gruplara aşı hakkı tanındı. 50 yaş altı 2 doz aşısını olanlar ise ne zaman 3.doz aşı olabileceklerini merak ediyor. Peki, 50 yaş altı ne zaman 3.doz randevusu alabilir?

Yeniakit Publisher
2021-07-25 16:32:00 -
50 yaş altı ne zaman 3.doz aşı yaptıracak?

2 doz koronavirüs aşısı yaptıranlar kendilerine 3.doz aşı randevusunun ne zaman açılacağını merak ediyor. 50 yaş altı vatandaşlar “3.doz aşıyı ne zaman olacağız?” sorusunun cevabını araştırıyor.

50 yaş altı ne zaman 3.doz aşı yaptıracak?

Türkiye 3.doz uygulamasına giden ender ülkeler arasında yer alıyor. Uzmanlar ilk iki doz inaktif yani Sinovac aşısı olanların mutlaka 3.doz olmalarını, böylelikle varyantlara karşı daha çok korunabileceklerini vurguluyor. 1 Temmuz’dan itibaren 50 yaş üstü ve sağlık çalışanları için 3.doz aşı randevu sistemi aktif hale geldi. Henüz 50 yaş altı için 3.doz aşı randevu sistemi açılmadı. Bu grup için tahmini bir tarih de açıklanmadı. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptığında haberlerimizde yer vereceğiz.

3.doz aşılar ikinci aşının üzerinden 3 ay geçtikten sonra veriliyor. MHRS web sitesine giriş yaptığınızda 50 yaş üstü ve sağlık çalışanıysanız en yakın ne zamana randevu alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Konu hakkında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “50 yaş altı için 3’üncü doz aşı için süreç içinde değerlendirip ona göre karar vermek doğru olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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