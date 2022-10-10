50 Türk’ü işe alan yabancı, Türk vatandaşı olabilir

Yeni Akit/Ankara

Yabancı yatırım uzmanı Avukat Abide Gülel, Rus vatandaşlarının yatırım yoluyla Türk vatandaşlığını kazanabilmeleri hakkında şu bilgileri verdi: “En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek, en az 400 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazın 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alınması veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla, noterde düzenlenmiş taşınmaz satış vaadi sözleşmesiyle taşınmaz alımını vaat etmek, En az 50 kişilik istihdam oluşturmak, En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırmak, En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın almak, En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın almak, En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutmak ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırmak.

Eşi ve çocukları da Türk vatandaşı olabilecek

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunan Rus vatandaşlarının yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bakmakla yükümlü olduğu yabancı çocuğu için de aynı yatırım kapsamında başvuru yapılabilmektedir. Yukarıda belirtilen yatırım şartlarından herhangi birini gerçekleştiren Rus vatandaşları istisnai yolla Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir.

Vatandaşlık başvuru süreci

Yabancı, yukarıda belirtilen şartlardan birini sağladığı takdirde Türk vatandaşlığını kazanabilmek için başvuruda bulunabilir. Bu başvuruyu yapabilmek için ise bazı aşamaları tamamlaması gerekmektedir. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin başvuru temelde üç aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle ilgili kurumdan Yönetmelik’te belirtilen yatırım şartlarından birinin yerine getirildiğine ilişkin “Uygunluk Belgesi” alınması gerekmektedir. Uygunluk Belgesinin alınmasından sonra ise 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (“6458 Sayılı Kanun”) 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca kısa dönem ikamet izni alınması gerekmektedir. 6458 Sayılı Kanun’un 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca alınan ikamet izni istisnai bir yol olup yalnızca uygunluk belgesi almış yabancılara verilmektedir ve bu ikamet izni türünde diğer türlerden farklı olarak başvuran yabancının Türkiye’de hiçbir aşamasında bulunmasına gerek yoktur. Son olarak ikamet izni verildikten sonra vatandaşlık başvurusu için gerekli belgelerle birlikte başvuru gerçekleştirilir.

Taşınmaz yatırımı yoluyla başvuru süreci

TÜİK verilerine göre, ülkemizde en çok tercih edilen başvuru türü, taşınmaz yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasıdır. Valiliklerce askeri yasak bölge şerhi işlenmemiş parsellerden seçilecek olan, kat irtifakı yahut kat mülkiyeti kurulmuş ve üzerinde mülkiyeti kısıtlayıcı şerh/ haciz veya ipotek (proje finansmanı ipoteği hariç) bulunmayan taşınmazın satış bedelinin döviz karşılığının, devir öncesi Merkez Bankası’na satışının yapılması ve usulüne uygun “Döviz Alım Belgesinin” Türk vatandaşlığına başvuru yapılacağı şerhiyle düzenletilmesi, akabinde bedelin satıcı tarafa ödenmesi suretiyle süreç başlatılmalıdır. Gayrimenkulün gerçek piyasa değerini gösterir son üç ay içerisinde alınmış ve en az 400 bin USD kıymetinde olduğunu gösterir “Uygunluk Belgesi” (değerleme raporu) birlikte alıcının uyruk ispat belgeleri ve taşınmaz satışında kullanılan rutin evraklar ile tapu müdürlüklerinden başvuru yapılır. Yine aynı başvuru esnasında yahut sonrasında taşınmazın üzerine Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 3 yıl satılamazlık şerhi işlenmesi talebinde bulunulur. Şerhin işlenmesi akabinde başvurucunun dosyası ilgili tapu kadastro bölge müdürlüğüne gönderilir ve gereklilikleri sağlaması halinde uygunluk belgesi düzenlenir.

Yatırım yoluyla ikamet izni başvuruları

Tapu kadastro bölge müdürlüğünce düzenlenen uygunluk belgesinin temini, il göç idaresi online sisteminden doldurulacak ikamet izni başvuru formu, yatırımcının tercüme edilmiş evrakları ve diğer gerekli evrakların toplanmasının akabinde Yabancı Yatırımcı Özel Ortak Ofisi’nden yatırımcının kendisi yahut yalnızca vekalet sahibi avukatı tarafından başvuru yapılır.

Cumhurbaşkanı onaylıyor

Yatırımcılara özgü oturma izninin alınmasını takiben geçerlilik süresi içerisinde olan yabancıya ait uluslararası onayları yapılmış belgelerle birlikte vatandaşlık başvurusu tamamlanabilir. İşbu başvuru ve yabancının güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması akabinde Cumhurbaşkanı kararı ile vatandaşlık kararı verilir ve Türk vatandaşlığına geçiş yapan yabancı parmak izi vererek; kimlik, pasaport başvurularında da bulunularak süreç tamamlanır.