50 milyonluk proje! Yerin altından sahile taşınarak Boğaz'a dökülecek

İSKi Müdürlüğü tarafından Üsküdar'da şiddetli yağışlardan sonra oluşan su baskınlarını önlemek amacı ile Çavuşdere-Bülbüldere Yağmur Suları Tünellerinin açılışı gerçekleştirildi. Tünellerinin açılışını AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı yaptı. Açılış Üsküdar Salacak sahilde gerçekleşti. TBM cihazının başlama komutunu AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen verdi.

DHA'nın haberine göre Çavuşdere-Bülbüldere Yağmur Suları Tünelleri toplam uzunluğu 10 bin 743 m atık su kolektörü ve şebekesi ile 9 bin 207 metre yağmur suyu hattı inşa edilecek. Proje kapsamında bölgede olası taşkınların önlenmesine yönelik 3 bin 200 milimetre çapında toplam uzunluğu 1 bin 362 metre olarak inşa edilecek. Çavuşdere ve Bülbüldere Yağmur Suyu Tünelleriyle de Üsküdar'ın üst bölgelerinde yoğunlaşan yağmur suyu akışı, yerin altından sahile taşınarak Boğaz'a kavuşturulacak.

“Hedefimiz vatandaş memnuniyeti"

Üsküdar'ın İstanbul için önemli bir kent olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “Bu ilçeye hizmet etmek bizim için bir şeref. Problemleri çözebilmek adına Başkanımızın önderliğinde farklı bir anlayış içerisinde hizmetlerimizi vatandaşların açığa çıkmamış ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye gelmiş durumdayız. Çok önemli bir törenin açılışındayız. TBM ile birlikte tünel kazısı başlayacak. Çavuşdereyi ve Bülbüldereyi yer akıtabilecek bir noktaya getireceğiz. İstanbul'daki örnek hizmetlerimizden biri olacak. Hedefimiz vatandaş memnuniyeti. 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı döneminde başlayan sınırsız hizmet anlayışı ve vatandaş memnuniyeti ve gönül belediyeciliğini bizler her noktada uygulama taraftarıyız" dedi.

"Gençler gökbilimi ile uğraşsınlar, yeraltındaki işleri bizler yapmış olacağız"

Üsküdarlıların artık yağmur sularından kaynaklanan baskınlara maruz kalmayacağını söyleyen AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen şunları söyledi:

“Üsküdarlılar olarak önemli bir projemizi çözmüş olacağımız. Yer altında olduğu için kimsenin pek göremediği çok önemli bir projenin temel atma veya TBM cihazının işe başlama töreni vesilesiyle bir aradayız. Öncelikle Büyükşehir Belediyemize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İSKİ Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. TBM cihazlarıyla yeraltındaki bu çalışmayla Üsküdarımız'ın iki önemli deresini birleştireceğiz. Birisi Çavuş deresi öbürü Bülbül deresi adeta bu iki dereyi yeraltına alıyoruz. Çünkü yer üstünde ani yağmurlar sel baskınları baskınlarında gerçekten yoğun bir yapılaşma var. 10'a yakın mahallemiz ve 100 bine yakın vatandaşımız yaşıyor bu bölgede. Bu bölgedeki vatandaşlarımızı hiç rahatsız etmeden yer altından bu dereleri alıyoruz. Bu tünelin ucu Hakimiyeti Milliye Caddesine çıkacak. Bülbül deresinden başlayacak olan tünel ise Paşalimanı'ndan çıkacak. Her iki dereyi tünellerle ani sel baskınları olmadan, o hoş olmayan görüntüleri görmemek için çok da pahalı bir yatırım yapacağız. Bir yılda tamamlanacak. 2020'nin Mart ayında bitmiş olacak. Üsküdar'ın gelecek yüzyıl ihtiyacı olan hizmeti gidermiş olacağız. Evlatlarımız, torunlarımız artık bu yağmur suyu ile uğraşmasın. Onlar uzayla, gökbilimi ile uğraşsınlar. Yeraltındaki işeri dedeleri olarak bizler yapmış olacağız"

“Üsküdar’a atık suyu ve yağmur suyu dranej sistemi kurulacak"

Açılışta konuşma yapan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ise şu ifadeleri kullandı:

"Çavuşdere-Bülbüldere Yağmur Suları Tünelleri inşaatında kullanılacak TBM makinası hali hazırda lafta indirilmiş olup çalışmalar devam etmektedir. İdaremiz gerçekleşme ihtimali olan baskınlara karşı tarihi mekanları koruma çalışmaları devam etmektedir. Şiddetli yağışlarda meydana gelecek baskınları ortadan kaldırmak adına tünel inşaatlarımıza başladık. 50 milyon 511 bin liraya mal olacak ve 2020 yılı Mart ayında bitirilmesi planlanan proje kapsamında bölgede baskınların önlenmesi ön görülüyor. 1 bin 62 metre uzunluğunda olacak bu tüneller. Üsküdar'ın üst bölgelerinde yağışlarda oluşabilecek yağmur suları yerin altından sahile ve Boğaz'a ulaştırılacak. Sahil bölgesine dranej sistemi kurulacak. Karışık şekilde akan yağmur suyu ve atık su hatları ayrıştırılarak modern şehircilik ve mühendislik ilkelerine uygun sürdürülebilir atık suyu ve yağmur suyu dranej sistemi kurulacak.

Ne mutlu ki bize 1994 yolunda cumhurbaşkanımızın başlattığı yerel yönetim hamlesi ile dev çevre korumanın hayata geçirilmesi ile İstanbulumuz ülkemizin de büyümesiyle Dünyanın en önemli turizm, ticaret, kültür ve yaşam merkezlerinden biri olmuştur. Hizmet alanımız 3 kat, abone sayısı 3 kat artmıştır. Su kaynaklarımızın verimi de 2,7 kat arttırmıştır."