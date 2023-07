50 Milyar dolar kredi verecek!

Dünya Bankası kredileri önümüzdeki 10 yıl içinde 50 milyar dolar artıracak.

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Banka'nın bilançosunu genişletmek ve ülkelerin iklim değişikliği ve diğer zorluklarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için yeni planlar açıkladı, ancak Banga bir sermaye artışın er ya da geç gerekeceğini belirtti.

Haziran ayında Dünya Bankası'nın başına geçen eski Mastercard CEO'su Banga, Hindistan'ın Gandhinagar kentindeki G20 maliye yetkilileri toplantısında "bilançomuzu daha fazla çalıştırmak için" yeni önerileri duyurdu.

Hâlâ hissedar ülkelerle görüşülen yeni adımlar, nisan ayında onaylanan ve önümüzdeki on yıl içinde Dünya Bankası kredilerini 50 milyar dolara kadar artıracak ilk adımların üzerine gelmektedir.

Banga, hazırlanan konuşma metninde "Hızlı ilerleme kaydediyoruz. Daha iyi bir banka inşa ediyoruz, ancak sonunda daha büyük bir bankaya ihtiyacımız olacak" -dedi.

Banga tarafından açıklanan planlar, ülkelerin kredileri geri ödeyememeleri durumunda hissedarların kredileri garanti etmesine izin vererek on milyarlarca dolarlık ek kredinin oluşturulmasını sağlayacak. Dünya Bankası, 10 yıllık bir dönemde her 1 dolar garanti için 6 dolar yeni kredi oluşturmayı - veya her 5 milyar dolar için 30 milyar dolar - hedeflediğini belirtti.

Banka ayrıca, hissedarların tahvillere yatırım yapmasına izin verecek yeni bir karma sermaye aracı çıkarabilecek ve böylece krediyi 6 milyar dolara kadar artırabilecek.

Dünya Bankası, hükümetler tarafından taahhüt edilen ancak şu anda "ödenmemiş" olan çağrılabilir sermaye koşullarını genişleterek daha fazla riski üstlenmeyi ve krediyi genişletmeyi planlıyor.