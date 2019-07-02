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50 liralık yola bin 500 lira istediler! Böyle gözaltına alındılar

İstanbul'da araçlarına binen yabancı turistleri, fazla para almak surretiyle dolandıran ve "Son Durak" ismi verilen operasyonla gözaltına alınan 25 taksi şoförü adliyeye sevk edildi

02 Temmuz 2019 Salı 12:58
50 liralık yola bin 500 lira istediler! Böyle gözaltına alındılar

İstanbul'da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla "Son Durak" ismi verilen operasyonla gözaltına alınan 25 taksi şoförü adliyeye sevk edildi. Şüphelilere nitelikli dolandırıcılık ve iki ayrı gasp konusundan işlem yapıldığı öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan taksiler ise plaka sahiplerine teslim edilecek.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından turistlerin, taksi şoförleri tarafından dolandırılma olayları üzerine 4 ay önce operasyon başlatılmıştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis 25 taksi şoförünü gözaltına almıştı.

Nitelikli dolandırıcılık ve gasp suçlarında işlem yapıldı

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Şüpheli taksi şoförlerinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin yolu uzatarak normalde 40-50 lira ücreti olan yerler için 1000-1500 lira aldıkları, sahte ve eksik para üstü verdikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ayrıca para vermek istemeyen iki ayrı turistin elinden parasını gasp ettikleri, mağdurları yol ortasında bırakarak kaçtıkları öğrenildi.

Yakalanma anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Şüphelilerin yakalanma anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde taksiyi takip eden polis ekiplerinin trafik sıkıştığı anda araçlarından inerek şoförü araçtan indirerek gözaltına alınma anları görüldü.

Poliste işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 'taksicilik yapabilir' belgelerinin iptal edileceği, Emniyet Müdürlüğü otoparkında tutulan kullandıkları taksilerin ise plaka ve araç sahiplerine verileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:58
  1. İstanbul
  2. Taksiciler çetesi
  3. Taksi dolandırıcılığı
  4. gözaltılar var
  5. turistleri dolandıran taksiciler
  6. mahkeme

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