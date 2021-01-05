50 bin yıl sonra sapasağlam ortaya çıktı!

Soyu tükenmiş bir yünlü gergedan, Rusya'nın kuzeyinde, Yakutistan'ın kalıcı buzullarında bulunarak açığa çıkartıldı. Siberian Times'ın bildirdiğine göre çıkartılan beden yüzde 80 oranında korunmuştu ve iç organları, dişleri ve mide içeriği de korunan parçalar arasındaydı.

Bu canlı yaklaşık 20.000 ile 50.000 yıl önce yaşamıştı ve bir yavruydu. Keşfedildiğinde halen kahverengi, kısa, kalın tüylerle kaplıydı. Newsweek tarafından bildirilene göre hayvanın yanında bir de boynuz bulundu.

Academy of Sciences'tan Dr. Valery Plotnikov'un Siberian Times'a söylediğine göre genç gergedan üç ve dört yaş aralığındaydı ve muhtemelen boğularak öldüğü sırada annesinden ayrı yaşıyordu. Hayvanın cinsiyeti ise halen belli değil ve tam olarak ne zaman yaşadığının belirlenmesi için radyo-karbon analizlerinin sonuçları bekleniyor.

Woodward'ın belirttiği üzere iklim değişikliği ile Sibirya Kutbu'nun en sıcak yazını geçirmesi sebebiyle pek çok buz çağı canlısı ortaya çıkıyor. Bu gergedan da, onlardan biri. Ama en şaşırtıcısı olduğu bir gerçek.