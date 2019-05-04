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50 bin yeni sosyal konut kuraları pazartesi başlıyor

TOKİ tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları, 6 Mayıs Pazartesi gününden itibaren çekilecek.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:39
50 bin yeni sosyal konut kuraları pazartesi başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mart’ta İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa’da düzenlenen tanıtım töreninde vatandaşlara müjdelenen 50 bin yeni sosyal konut projesinde kuralar başlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları, 6 Mayıs Pazartesi gününden itibaren çekilecek.

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 6 Mart-19 Nisan tarihleri arasında talepler toplandı. Projeye 636 bin 949 kişi başvurdu. İlk olarak 80 proje için belirlenen takvimde hak sahipliği belirleme kuraları pazartesi günü Ankara’dan başlayacak.

Ayrıca 50 projede konut almaya hak kazananlar için belirlenecek kura takvimiyle yaşayacakları daireler belirlenecek. 

TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirecek, bütün konutların kura tarihlerine TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:39
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  5. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  6. Yatay mimari
  7. TOKİ

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