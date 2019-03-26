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50 bin konut için başvuru 500 bini aştı

2023’e kadar 250 bin sosyal konut hedefiyle yola çıktıklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “2019 yılı içerisinde 50 bin sosyal konutun yapımına başladık. 67 ilimizde ilk etapta yaptığımız projede bugüne kadar başvurumuz 500 bini aştı” dedi.

26 Mart 2019 Salı 11:01
50 bin konut için başvuru 500 bini aştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal’la Dizdariye Mahallesi’nde esnaf ziyareti yaptı.

Önceliğimiz kentsel dönüşüm

Bugüne kadar 50’nin üzerinde kenti ziyaret ettiğini anlatan Kurum, bu ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı manifesto çerçevesinde şehirlerin alt yapısını, üst yapısını, çevre düzenlemesini, atık suyu, depolama tesislerini, kentsel dönüşüm projelerini yerinde incelediklerini ifade etti. Kurum, kentsel dönüşümün öncelikleri olduğunu dile getirerek, yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut olduğunu söyledi. Gelecek 5 yıllık sürede acil öncelikli dönüşümlerden başlamak üzere yılda 300 bin konut dönüştürmeyi hedeflediklerini anlatan Kurum, 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlayacaklarını kaydetti.

Az katlı, yatay mimari

Kurum, dönüşümlerin vatandaşların rızası çerçevesinde olacağını dile getirerek, “Az katlı olacak, yatay mimari esaslı olacak ve bu 300 bin konutun yüzde 15’ini Bakanlığımız, TOKİ eliyle gerçekleştirecek, kalanı İller Bankası Genel Müdürlüğümüz 4 milyar liraya kadar ve yüzde 50’ye kadar da faiz desteğiyle dönüşümü, hızlı kararlı bir şekilde yapmak istiyoruz” dedi. Sosyal konutla ilgili 2023’e kadar 250 bin konut hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Kurum, “2019 yılı içerisinde 50 bin sosyal konutun yapımına başladık. 67 ilimizde ilk etapta yaptığımız projede bugüne kadar başvurumuz 500 bini aştı ve bu başvurulara göre bundan sonraki süreçte talebe göre o projelerimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Murat Kurum, İstanbul’da da bu noktada 6 bin 300 konutun bulunduğunu ve alt gelir grubuna yönelik başvuruların alındığını anlatarak, Büyükçekmece’de de alt gelir grubu vatandaşlara yönelik bir sosyal konut projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Sıra emeklilerde

50 bin konutta emekliler için başvuru süreci bugün başlıyor. 2+1 daireler için 500 TL, 3+1 daireler için bin TL başvuru bedeli yatıracak olan emekli vatandaşların başvuruları 5 Nisan 2019 tarihi akşamına kadar devam edecek.

Kimler başvurabilecek

-Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri (15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında)

-En az yüzde 40 engelliler (08-12 Nisan 2019 tarihleri arasında)

-Diğer alıcı adaylar (6-25 Mart 2019 tarihleri arasında)

Katılım şartları neler

-TC vatandaşı olmak

-2+1 konutlara başvuracakların projenin bulunduğu ilçede en az 1 yıl ikamet etmesi

-TOKİ’den daha önce konut satın almamış olmak ve TOKİ’den konut kredisi kullanmamış olmak

-Kendisine eşine ve velayeti altındaki çocuklara ait evi olmamak (Tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç)

-Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul’da ise en fazla net 4 bin 800 lira olması (3+1 konutlarda gelir şartı yok)

-2+1 konutlara başvuranlarda 25, 3+1 konutlara başvuranlarda ise 18 yaşını tamamlamış olması şartları aranıyor

-Bir hane halkı adına tek başvuru yapılabilir. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının adına yalnızca bir başvuru yapılabilir.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:01
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal
  3. Dizdariye Mahallesi
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. kentsel dönüşüm
  6. yatay mimari
  7. TOKİ
  8. Sosyal konut
  9. Murat Kurum
  10. 50 bin konutta emekliler için başvuru süreci
  11. Şehit aileleri

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