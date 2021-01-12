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Dünya 50 bin dolar ödül verilecek! FBI peşine düştü
Dünya

50 bin dolar ödül verilecek! FBI peşine düştü

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Kongre baskını sırasında caddeye, içinde boru tipi bomba bulunan çanta bırakan kişiyi ihbar edene 50 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 16:20:00 - 2021-01-12 16:21:37
50 bin dolar ödül verilecek! FBI peşine düştü

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak'ta Washington'daki Kongre binası baskını sırasında caddeye, içinde boru tipi bomba bulunan çanta bırakan kişinin peşine düştü.

FBI'ın Twitter sayfasında, kişinin ve çantanın fotoğraflarını yayınladı. Bulunmasına yardım edene 50 bin dolar ödül verileceği duyuruldu.

TRT Haber'in haberine göre, mesajda, " FBI, 6 Ocak'ta Washington DC'de şiddeti körükleyen kişilerin belirlenmesine yardımcı olmak için hala bilgi arıyor. Fotoğraflarda tanıdığınız birini görürseniz ilgili adresten ipucu verebilirsiniz" ifadeleri kullandıldı.

Ne olmuştu?

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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